Oirschot hoopt met een petitie tóch op aquaduct onder de A58

Krijgt Oirschot toch nog een aquaduct onder het Wilhelminakanaal? Rijkswaterstaat wil het bestaande viaduct daar vervangen, maar Frans van Krieken van politieke partij Dorpsvisie Oirschot, Spoordonk en de Beerzen ziet daar het liefst een aquaduct voor in de plaats. Met een petitie hoopt hij het plan van Rijkswaterstaat alsnog te wijzigen.

Romee van der Heijden Geschreven door

Rijkswaterstaat wil het bestaande viaduct op de snelweg A58 bij Oirschot over het water vervangen, omdat de brug aan vervanging toe is. De brug komt eind 2030 aan het einde van zijn levensduur. Politicus Frans Van Krieken zegt dat inwoners helemaal geen nieuwe brug willen. Al vijftien jaar zien mensen in Oirschot daar veel liever een aquaduct . "Dat is een stuk minder dominant aanwezig in het landschap." In het geval van een aquaduct rijdt het verkeer onder het Wilhelminakanaal door in plaats van er overheen. "Dat heeft veel voordelen. Voor het leefklimaat is het duidelijk beter. Geluidsoverlast wordt gedempt en er is bijvoorbeeld meer ruimte voor groen." 'Geen noodzaak voor aquaduct'

De ontwikkelingen in de regio, onder meer de grote woningbouwopgave en de financiële middelen die hiervoor beschikbaar komen, ziet Van Krieken als een uitgelezen kans om toch nog een poging te wagen een stokje te steken voor de plannen van Rijkswaterstaat.