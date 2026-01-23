Oirschot hoopt met een petitie tóch op aquaduct onder de A58
Krijgt Oirschot toch nog een aquaduct onder het Wilhelminakanaal? Rijkswaterstaat wil het bestaande viaduct daar vervangen, maar Frans van Krieken van politieke partij Dorpsvisie Oirschot, Spoordonk en de Beerzen ziet daar het liefst een aquaduct voor in de plaats. Met een petitie hoopt hij het plan van Rijkswaterstaat alsnog te wijzigen.
Rijkswaterstaat wil het bestaande viaduct op de snelweg A58 bij Oirschot over het water vervangen, omdat de brug aan vervanging toe is. De brug komt eind 2030 aan het einde van zijn levensduur.
Politicus Frans Van Krieken zegt dat inwoners helemaal geen nieuwe brug willen. Al vijftien jaar zien mensen in Oirschot daar veel liever een aquaduct . "Dat is een stuk minder dominant aanwezig in het landschap."
In het geval van een aquaduct rijdt het verkeer onder het Wilhelminakanaal door in plaats van er overheen. "Dat heeft veel voordelen. Voor het leefklimaat is het duidelijk beter. Geluidsoverlast wordt gedempt en er is bijvoorbeeld meer ruimte voor groen."
'Geen noodzaak voor aquaduct'
De ontwikkelingen in de regio, onder meer de grote woningbouwopgave en de financiële middelen die hiervoor beschikbaar komen, ziet Van Krieken als een uitgelezen kans om toch nog een poging te wagen een stokje te steken voor de plannen van Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat geeft aan dat een aquaduct 'tientallen miljoenen duurder is' dan een nieuwe brug. Zij zien geen noodzaak voor een aquaduct. "Vanuit het ministerie is daarom aangegeven om hier niet voor te kiezen, tenzij een andere partij het financiële verschil wil dragen. Tot op heden is dat niet gebeurd."
Een logische zet zou zijn dat de gemeente dit verschil betaalt, maar die optie is volgens Van Krieken nog niet verkend. "We kijken eerst naar gelden uit de regio of anderszins van het ministerie, defensie of 'Beethovengeld'." Dat laatste is een project waarbij het Rijk en de regio 2,51 miljard euro uittrekken voor onder andere ruimtelijke infrastructuur.
Ook geeft Van Krieken aan dat de kosten van het aquaduct opnieuw berekend moeten worden. "Het zijn andere tijden, andere prijzen en andere technieken. En dan moet gekeken worden waar de financiering vandaan komt."
Petitie 2320 keer ondertekend
Van Krieken is begin januari een petitie gestart die inmiddels 2320 keer is ondertekend. Ook het college van burgemeester en wethouders en de politiek steunen de petitie, vertelt Van Krieken, die over dit onderwerp ook nauw samenwerkt met burgerinitiatief 'A58 Oirschot Aquaduct in het Groen'.
De plannen van Rijkswaterstaat zijn in ontwikkeling. Tot 12 januari konden mensen daarop reageren door bijvoorbeeld een bezwaar in te dienen. "De gemeente en politieke partijen hebben dat ook gedaan", zegt de lokale politicus.
Met de petitie hoopt Van Krieken de wens vanuit Oirschot voor een aquaduct nog eens extra te benadrukken bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dorpsvisie wil er alles aan gedaan hebben. "We hopen het nu te beïnvloeden dat het toch richting een aquaduct gaat", zegt hij. "Het is twee voor twaalf."
Maandag gaan leden van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de initiatiefnemers van het burgerinitiatief naar Den Haag om de petitie te overhandigen.