Honderden liedjes ingestuurd voor Kies je Kraker, wie pakt dé carnavalshit?

Maar liefst driehonderd liedjes zijn de afgelopen tijd ingezonden voor Kies je Kraker, dé zoektocht naar de beste carnavalskraker van 2026. Inschrijven kon tot vrijdagmiddag, een vakkundige jury gaat alle inzendingen nu beluisteren en selecteert de beste 33 krakers waarop het publiek dan kan stemmen.

De afgelopen weken konden artiesten hun carnavalslied insturen om zo mee te dingen naar de befaamde Kies je Kraker-titel. Grote namen als Lamme Frans, Veul Gère, de Kapotte Kachels, Vieze Jack, Gebroeders Ko, Johnny Gold, De Deurzakkers en nog vele andere wonnen de prijs al eens.

Stemmen

Nadat de jury de 33 beste carnavalsnummers geselecteerd heeft gaan op maandag 2 februari de stembussen voor Kies je Kraker open. Vanaf 9.11 uur kan iedereen via de speciale stempagina op zijn favoriete krakers stemmen. Het is dan echt aan het publiek om te bepalen wat dé carnavalskraker van 2026 wordt.

Het stemproces gaat in twee rondes. De eerste ronde start dus op maandag 2 februari en duurt vijf dagen tot en met vrijdag 6 februari. Die dag gaan om 17.11 uur de elf beste liedjes door naar de finale.