Zesjarig jongetje aangereden nadat hij plotseling overstak

Een zesjarig jongetje is vrijdagmiddag aangereden op de Leeuwerik in Sprang-Capelle. Het jongetje is ter controle met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het kind stak plotseling de straat over en kwam daarbij in botsing met een passerende auto. De automobilist reed rustig, maar kon in de smalle straat het jongetje niet meer ontwijken. Het kind liep tegen de linkerzijde van de auto aan. Direct na het ongeval werd een ambulance gealarmeerd.

Het jongetje is ter plaatse in de ambulance behandeld door ambulancebroeders. Toevallig werkt de vader van het jongetje ook voor de ambulancedienst maar was niet aan het werk. De vader werd gewaarschuwd door zijn collega's en kwam snel poolshoogte nemen. Uiteindelijk is het kind ter controle met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Het voertuig liep lichte schade op.