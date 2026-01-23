Overleden nevelpanter en dodelijk ongeluk A27: dit gebeurde er vandaag

Van een zeldzame nevelpanter die is overleden in dierenpark Zie-ZOO tot de rehctszaak tegen Jounes L. voor zijn betrokkenheid bij een dodelijk ongeluk op de A27. Dit zijn de vijf verhalen die je op vrijdag gelezen moet hebben.

Een poging om zeldzame nevelpanters te laten paren in dierenpark Zie-ZOO in Volkel is tragisch geëindigd. Het vrouwtje raakte op Tweede Kerstdag ernstig gewond door agressief gedrag van het mannetje en moest worden ingeslapen. Achteraf bleek het vrouwtje onvruchtbaar door een tumor. Hier lees je het hele verhaal:

Het OM eist vijf jaar cel tegen Jounes L. voor betrokkenheid bij een dodelijk ongeval op de A27 bij Oosterhout in 2022. Bij het ongeluk kwamen twee mensen om het leven. De verdachte zou met hoge snelheid hebben gereden en na het ongeluk zijn doorgereden. De rechtbank doet op 5 februari uitspraak. Lees hier het volledige artikel:

Op de Internationale Dag van het Handschrift blijkt dat 30 tot 40 procent van de kinderen moeite heeft met schrijven. Schrijfjuf Maud helpt op een Tilburgse basisschool leerlingen hun handschrift te verbeteren. Experts benadrukken dat handgeschreven tekst beter wordt onthouden dan getypte tekst. Hier lees je meer over het belang van schrijven:

De spoedpost van het MMC in Veldhoven is weer open na problemen met de noodstroomvoorziening. Donderdagavond moesten ambulances tijdelijk uitwijken naar andere ziekenhuizen. Check het verhaal hier:

