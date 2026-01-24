Brand Sprang-Capelle dom ongeluk: 'Kachel aangezet maar die is afgesloten'

De brand die vrijdagnacht uitbrak in een huis aan de Heistraat in Sprang-Capelle ontstond op knullige wijze. "De huurders deden de houtkachel aan terwijl die afgesloten is", laat de vader van de huiseigenaar zaterdagochtend weten.

De vader van de eigenaar was zaterdagochtend aan het meehelpen met het dichten van het beschadigde dak. "Mijn zoon heeft dit huis zo'n tien jaar geleden gekocht", vertelde hij. "Voor de verhuur, maar voor de toekomst om er zelf in te gaan wonen." Hij vertelt dat er nu zes Polen in het huis verblijven. "We werden afgelopen nacht rond vier uur wakker gebeld door de overbuurman. Toen we hier aankwamen stond het dak in de fik."

Foto: Noël van Hooft.

Hij noemt de oorzaak van de brand 'een beetje dom'. "De schoorsteen van dit huis is zo'n anderhalf jaar geleden afgesloten. Binnen is het rookkanaal ook verzegeld, maar die verzegeling hebben de mannen verwijderd en vervolgens de open haard aangedaan." Vervolgens sloeg de rook en de hitte het dak in, waarna de dakplaten en de zolderbalklaag vlam vatten en er vuur ontstond op de vliering en in een slaapkamer.

"Als ze gedronken hebben doen ze rare dingen."

De eigenaar is aangedaan en wil zelf niet veel kwijt over de situatie en de huurders. "Als ze gedronken hebben doen ze rare dingen", is het enige wat hij te zeggen heeft. "Een van de Polen kwam vrijdagnacht thuis en die ontdekte de brand. Dat is een geluk bij een ongeluk, want er is niemand gewond geraakt en de brandweer heeft erger kunnen voorkomen." Deze zaterdag staat voor de vader, zoon en een klusbedrijf in het teken van het dichtmaken van het dak. "Het is een gek gezicht als je vanuit de slaapkamer zo de lucht kunt zien."