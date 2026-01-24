Nep-embleem Kruikenzeiker toch niet nep: 'Vergeten stuk carnavalshistorie'

Vrijdag reageerde Carnavalsstichting Tilburg nog boos op de verkoop van de nep-emblemen van de beroemde Kruikenzeiker. “We genieten ieder jaar van alle originele ontwerpen die Kruikenzeikers zelf maken en op hun kiel naaien. Dat maakt carnaval juist zo mooi: creativiteit, humor en eigen initiatief", liet Carnavalsstichting Tilburg weten bij Omroep Brabant . "Maar dit jaar zien we helaas ook minder origineel werk, omdat er namaak van ons officiële embleem wordt verkocht."

"We nemen dit kwalijk, want er is maar één officieel groen-oranje rug-embleem met de welbekende Kruikenzeiker, en die willen we graag authentiek houden."

Eenmalige oplage

Zaterdag is duidelijk geworden dat het neppe embleem helemaal niet nep is. "Het mysterie is opgelost. De oproep over namaak rug-emblemen zorgde voor veel reacties en aanvullende informatie. Wat blijkt: het gaat niet om nep-emblemen, maar om een kleine, eenmalige oplage van het Groen-Oranje Rug-embleem van jaren geleden", laat de organisatie weten.

Niet herkenbaar

"Deze oude emblemen zijn bij één verkooppunt tussen de reguliere voorraad terechtgekomen. Ze wijken op details af van het huidige officiële embleem en zijn lange tijd niet in omloop geweest. Daardoor waren ze voor veel mensen, en ook voor ons, niet direct herkenbaar. Er is dus gelukkig geen sprake van niet-officiële emblemen, maar om een vergeten stukje carnavalshistorie."