Veldrijtalent Mirne wil plaatsgenote achterna: 'Maar eerst een prijzenkast'

Met het WK veldrijden volgend weekend op het programma moet het wel heel gek lopen als er geen gouden plakken naar Nederlanders gaan. Maar hoe is het met de toekomst van het veldrijden in eigen land? “Ik weet vrijwel zeker dat de komende generaties bij de dames ook heel sterk zijn”, zegt voorzitter Tjerry van Schijndel van Wielervereniging Uden, dat zaterdag het NK voor de jeugd organiseerde.

Bij het NK in Volkel deden zaterdag zo’n 370 veldrijders uit heel Nederland mee. Eén van hen was Mirne Kling, die net als vorig jaar brons pakte in haar categorie. “Er kwam veel publiek voor mij kijken. Ik dacht eerst dat het extra druk op zou leveren, maar uiteindelijk zorgden de aanmoedigingen voor nog meer motivatie”, zegt de 11-jarige Schaijkse. De nieuwe bronzen medaille levert wel een probleempje op in huize Kling. “Ik heb een kleine prijzenkast, maar die staat net als mijn vensterbank vol. Van mama mag ik geen grotere kast hebben.”

Het grote voorbeeld voor Mirne is plaatsgenote Inge van der Heijden, die dit jaar de Europese titel pakte. “Voordat ik begon met wielrennen, zag ik haar al op televisie. Daarna is ze alleen maar beter geworden. Ze is mijn grote held, ik hoop dat ik ooit haar niveau kan halen. Al weet ik niet of ik later meer voor de weg of het veld ga kiezen.”

"Het beste voorbeeld dat je maar kunt wensen."

Met Van der Heijden is het bekendste lid van Wielervereniging Uden genoemd. Volgens Tjerry van Schijndel, voorzitter van de vereniging, zorgen haar prestaties in het veld voor veel enthousiasme bij de lokale jeugd. “Maar in het dameswielrennen zijn er meer rolmodellen, zoals Marianne Vos. Die zijn zo belangrijk voor de uitstraling van de sport. En bij de mannen hebben we met Mathieu van der Poel natuurlijk het beste voorbeeld dat je maar kunt wensen.” Van Schijndel twijfelt er niet aan dat Nederland nog jarenlang oppermachtig blijft in het veldrijden, vooral bij de dames. “Het veldrijden ontwikkelt zich enorm. Het niveau van de dames is niet te vergelijken met een jaar of tien geleden. Die lijn trekt zich ongetwijfeld door. Bij de mannen roep ik dat wat minder hard. Achter Van der Poel kan een Tibor Del Grosso nog lang mee, maar ik zie niet zo’n brede top als bij de dames.”

"Dan moet mama de was maar weer doen."

Een flink deel van de honderden deelnemers aan het NK in Volkel op zaterdag droomt van een carrière in de top. Ties Wijdeven (10) uit Uden gaat niet de nieuwe Van der Poel worden, maar de wereldtopper is wel zijn sportieve held. “Hij is zo goed, hij wint bijna alles waar hij aan meedoet. Wat hem zo goed maakt? Niet bang zijn en niet zo vaak remmen. Ik vind het vooral een leuke sport om te doen. Ja, het levert wel vieze kleren op, maar dan moet mama de was maar weer doen.”