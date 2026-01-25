Drugshandel nekt realityster Harrie Snijders: niet welkom op Stuiterbal

Realityster Harrie Snijders uit Eindhoven is niet meer welkom op het Stuiterbal in Etten-Leur op carnavalsvrijdag. Dat schrijft organisator Het Turfschip op Facebook. De realityster van het woonwagenkamp aan de Beekstraat in Eindhoven moet zich voor de rechter verantwoorden voor de productie en handel in harddrugs en de organisatie wil Snijders vanwege deze verdenkingen niet op laten treden.

‘De aantijgingen over Harrie sluiten niet aan met de normen en waarden die wij als het Turfschip en met het Stuiterbal voor de jeugd willen uitstralen’, schrijft het Turfschip.

Het Turfschip zegt de beslissing te betreuren, maar ‘verantwoordelijkheid naar de jeugd staat bij ons bovenaan’. Het Turfschip vindt het niet gepast om het optreden van Harrie Snijders door te laten gaan nu de realityster zich mogelijk bezig zou hebben gehouden met de handel in harddrugs. Het Stuiterbal is speciaal voor de jeugd van 12 tot 17 jaar.

De politie deed in september 2024 een inval op een woonwagenkamp aan de Beekstraat in Eindhoven, waarbij vijf mannen werden opgepakt. Een van de woonwagens die was doorzocht was met regelmaat te zien in de RTL-serie Bij Ons Op Het Kamp, waarin het Eindhovense kamp een grote rol speelt.

Volgens Shownieuws zijn destijds onder meer Harrie Snijders en Gijs Heesbeen, bekend van het tv-programma, opgepakt en zouden na twee dagen weer zijn vrijgelaten. Shownieuws meldt ook dat Jan-Hein Kuijpers, de advocaat van Snijders, bevestigt dat er een vervolging komt. Het is nog niet bekend wanneer de zaak op zitting komt.

Bekend van televisieshows

Snijders is regelmatig op tv te zien. Zo won hij onlangs nog het SBS6-programma Het Zwaard van Damocles, een spel vol bondjes en strategieën. Het leverde hem de volledige jackpot van 275.000 euro op. Hij werd verder ook bekend door zijn aanwezigheid in populaire televisieshows zoals Ex on the Beach: Double Dutch en Special Forces VIPS.

Omroep Brabant meldde in januari vorig jaar dat Harrie Snijders meer dan een miljoen volgers op sociale media heeft verleid om zich aan te sluiten bij een illegale website voor onder andere cryptohandel. Vervolgens werden mobiele telefoonnummers doorverkocht. Deskundigen en de Autoriteit Financiële Markten gaven toen aan zich zorgen te maken over dit soort praktijken.