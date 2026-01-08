Justitie vervolgt Eindhovense realityster Harrie Snijders

Het Openbaar Ministerie (OM) sleept realityster Harrie Snijders uit Eindhoven voor de rechter. Hij wordt verdacht van de productie en handel in harddrugs.

Een van de woonwagens die was doorzocht was met regelmaat te zien in de RTL-serie Bij Ons Op Het Kamp, waarin het Eindhovense kamp een grote rol speelt.

Dat heeft het OM laten weten aan Shownieuws . De politie deed in september 2024 een inval op een woonwagenkamp aan de Beekstraat in Eindhoven, waarbij vijf mannen werden opgepakt.

Volgens Shownieuws zijn destijds onder meer Harrie Snijders en Gijs Heesbeen, bekend van het tv-programma, opgepakt en zouden na twee dagen weer zijn vrijgelaten.

Shownieuws meldt dat Jan-Hein Kuijpers, de advocaat van Snijders, bevestigt dat er een vervolging komt. Het is nog niet bekend wanneer de zaak op zitting komt.

Snijders heeft afgelopen week nog het SBS6-programma Het Zwaard van Damocles gewonnen, een spel vol bondjes en strategieën. Het leverde hem de volledige jackpot van 275.000 euro op.

Hij werd verder ook bekend door zijn aanwezigheid in populaire televisieshows zoals Ex on the Beach: Double Dutch en Special Forces VIPS.

Omroep Brabant meldde in januari vorig jaar dat Harrie Snijders meer dan een miljoen volgers op sociale media heeft verleid om zich aan te sluiten bij een illegale website voor onder andere cryptohandel. Vervolgens werden mobiele telefoonnummers doorverkocht. Deskundigen en de Autoriteit Financiële Markten gaven toen aan zich zorgen te maken over dit soort praktijken.