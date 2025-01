‘Harrie van het kamp’ promoot illegale crypto-site, 06-nummers doorverkocht

Influencer en realityster Harrie Snijders uit Eindhoven, ook bekend als ‘Harrie van het kamp’, verleidt zijn meer dan een miljoen volgers op sociale media om zich aan te sluiten bij een illegale website voor (onder andere) cryptohandel. Het 06-nummer van mensen die dat doen wordt vervolgens doorverkocht. Deskundigen en de Autoriteit Financiële Markten maken zich zorgen over dit soort praktijken en waarschuwen voor oplichting.

Omroep Brabant sprak meerdere experts die zich zorgen maken over deze groepen. Cryptodeskundige Frank van Weert acht de kans dat je je geld kwijtraakt groot: “Alles wat ik hier zie schreeuwt: oplichting.” Dat komt omdat de site die gebruikt wordt geen vergunning heeft en dus illegaal is in Europa. Ook is het onduidelijk wie er precies achter de chatgroep zit en wordt er druk op de (veelal jonge) fans van de influencers uitgeoefend om vooral snel geld te storten."

‘Alles schreeuwt: oplichting.’ Wat direct opvalt in de berichten van Snijders is de vermeende exclusiviteit. Snijders noemt The Circle ‘een plek waar niet iedereen toegang toe krijgt’ en waar ‘geheimen en kansen’ gedeeld worden. Die geheime adviezen worden geopenbaard door ‘een heel groot netwerk van mensen met kennis’ dat de realityster de afgelopen jaren zou hebben opgebouwd, zo vertelt hij in een video.

Het gaat om The Circle, een besloten groep op de chatapp Telegram. Daar krijgen mensen advies om te handelen in cryptomunten en valuta. Als ze dat opvolgen, kunnen ze geld verdienen, zo is de belofte. De adviezen zijn in eerste instantie gratis, maar later moet ervoor betaald worden. De acties van Harrie doen denken aan die van een andere Brabantse influencer, Mo Bicep.

Harrie promoot The Circle op Instagram.

In de chatgroep worden voortdurend vermeende successen van anderen gedeeld. Financieel advies geven is verboden, maar de influencer weet precies hoever hij kan gaan. Snijders in een video: ”Dit is sowieso geen financieel advies, maar er zijn hele mooie resultaten behaald!” Foto’s van hem op ‘luxe’ locaties als Dubai versterken het beeld van rijkdom en succes.

Gebeld met Nederlands nummer

We besluiten de proef op de som te nemen en ons aan te melden voor The Circle. We moeten geld storten via de site FXCess.com, gevestigd op het Caribische eiland Anguilla. Kort na onze aanmelding worden we door FXCess gebeld. Opvallend: dat gebeurt met een Nederlands nummer. Als we het nummer terugbellen, blijkt de eigenares van niks te weten, ze heeft nog nooit van FXCess gehoord. FXCess probeert zich dus anders voor te doen, waarom precies is onduidelijk.

Het verklaart misschien waarom de website op de site scamadvisor.com een betrouwbaarheidscore van 1 op 100 scoort. Initiatiefnemer en digitale oplichting-expert Jorij Abraham legt uit: "Dit kan komen door de manier waarop de site klanten trekt, of dat er met bonussen wordt gewerkt. Alles samen levert die score op. Dat dit bedrijf niet onder EU-wetgeving valt, draagt er zeker ook aan bij."

10 euro voor een like

Maar het wordt nog schimmiger. Kort na onze aanmelding krijgen we een WhatsApp-bericht van een bedrijf dat ons een ‘baan’ aanbiedt. Voor het liken van filmpjes op sociale media kunnen we per keer 10 euro verdienen. Als we vragen met wie we te maken hebben is het antwoord: ‘Mediahuis, Basisweg Amsterdam’. Dat is de uitgever van onder andere De Telegraaf. Mediahuis laat weten niks met dit aanbod te maken te hebben.

Dit laatste maakt voor Niels Poerwoatmodjo van de website crypto-insiders.nl duidelijk waar we hier waarschijnlijk mee te maken hebben: “Dat ‘baanaanbod’ zegt mij één ding: dit is veel groter dan we weten. Het komt op mij over als een kluwen van oplichters die telefoonnummers gewoon doorgeven of -verkopen.” Dat jonge mensen verleid worden met een wel erg mooi aanbod van 10 euro per like stoort hem. “Eigenlijk is het triest, ze targetten jonge mensen, die kunnen in de problemen komen door dit soort dingen.”