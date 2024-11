Influencer Mo Bicep promoot illegale sites voor cryptohandel

"Er komt een heel mooi project aan, wees spits, wees scherp", met die woorden roept influencer Mo Bicep uit Breda zijn meer dan miljoen volgers al weken op lid te worden van de Hustlers Club, een platform dat draait om onder andere cryptomunten. Maar de websites die gebruikt worden, zijn illegaal in Nederland. Meerdere Europese beurswaakhonden waarschuwen ervoor vanwege fraude. Deskundigen zijn bezorgd: "Alles wat ik hier zie, schreeuwt oplichting."

De Hustlers Club is een chatgroep op Telegram. De leden - de eerste tweehonderd mogen gratis meedoen - worden exclusieve beleggingsadviezen van de ‘top 1% traders ter wereld’ beloofd. Neem je de tips over, dan komt de winst vanzelf, zo is de suggestie. Het gaat om handel in cryptomunten, maar dat niet alleen. "Crypto, valuta, we traden op alles waar geld te halen valt", aldus de (anonieme) beheerder van de groep.

Mo Bicep (echte naam Mohamed Lemhadi) is met meer dan één miljoen (jonge) volgers een bekende Brabantse influencer. Hij verkoopt voedingssupplementen en toont dagelijks zijn luxe levensstijl op social media. Ook staat hij in de theaters met zijn eigen show en schreef hij een kookboek.

Als je geselecteerd bent om mee te doen, moet je eerst geld inleggen. Dat gebeurt via de sites FXCess.com en T4Trade.com. Als je die bezoekt, gebeurt er iets vreemds: je krijgt direct een waarschuwing dat ze buiten de Europese wetgeving vallen en dus niet mogen opereren in Nederland. Als we ons toch aanmelden krijgen we mail van ene ‘Jim’ met het verzoek een kopie van ons paspoort te sturen. Of hij echt Jim heet, is de vraag; de mail wordt afgesloten met ‘Regards, Dimitrios’.

Mortierbom

Dit legt meteen het probleem bloot: het is onduidelijk wie er precies achter de Hustlers Club zitten. Mo Bicep verwijst naar ze als ‘jongens uit de UK’, op Telegram heten ze ‘Hustler’, ‘Swedish Wizard’ of ‘Bravo’. Die laatste is iets minder anoniem: dit is Joey Bravo - echte naam Karwan Talei - uit Almere, een omstreden YouTuber die eerder veroordeeld is voor het afsteken van een mortierbom en zich nu op de wereld van de financiën stort.

De websites waar het inleggeld naartoe moet, zijn wel bekend, maar niet op een positieve manier. De beurswaakhonden van vijf Europese landen - waaronder Nederland - waarschuwden al voor T4Trade.com, een site die geregistreerd staat in de Seychellen, een eilandengroep voor de kust van Afrika. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) uit België licht toe: mensen meldden zich bij hen nadat ze waren opgelicht door T4Trade. In online reviews valt ook te lezen over klanten die plots niet meer bij hun geld konden.

Hardwell

Het houdt Mo Bicep niet tegen, hij schept op over hoeveel animo er voor de club is - 'Hustlers club, da’s handel!' - en dat er nog maar een paar plekjes voor nieuwe leden vrij zijn. Zijn volgers zien Bicep bij een dure auto de club promoten, de anonieme Telegram-beheerder plaatst succesverhalen van leden en een foto vanuit een luxe privévliegtuig.