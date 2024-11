Door Mo Bicep gepromote 'Hustlers Club' sluit de deuren

De Hustlers Club laat voorlopig geen nieuwe leden meer toe. Donderdag berichtte Omroep Brabant over het project, dat draait om de handel in cryptomunten en gebruikmaakt van websites die in Nederland illegaal zijn en waar meerdere Europese beurswaakhonden voor waarschuwen. De Bredase Influencer Mo Bicep promootte het project veelvuldig, maar lijkt daar nu ook mee te zijn gestopt.

De Hustlers Club is een chatgroep op Telegram. De leden wordt exclusieve beleggingsadviezen van de ‘top 1% traders ter wereld’ beloofd. Neem je de tips over, dan komt de winst vanzelf, zo is de suggestie. Het gaat om handel in cryptomunten, maar dat niet alleen. "Crypto, valuta, we traden op alles waar geld te halen valt", aldus de (anonieme) beheerder van de groep.

'Oplichting'

Omroep Brabant meldde donderdag dat de websites die voor dit project gebruikt worden illegaal opereren in Nederland. Daarnaast waarschuwen de beurswaakhonden van vijf Europese landen - waaronder Nederland - voor een van deze sites, die geregistreerd staat in de Seychellen, een eilandengroep voor de kust van Afrika.

Ook experts maken zich zorgen. Naast de gebruikte websites noemen ze het feit dat de mensen achter het project anoniem zijn, de naam Hustlers Club ('ritselaars club') en het feit dat influencers hun volgers aansporen om zich zo snel mogelijk aan te melden als zorgwekkend. "Alles wat ik hier zie schreeuwt: oplichting", aldus cryptodeskundige Frank van Weert.

'Jongens uit de UK'

Een van de influencers die het project steunde, is de Bredase ondernemer Mo Bicep. Hij maakt al weken reclame voor de Hustlers Club op zijn Instagram-account met meer dan een miljoen (jonge) volgers. In filmpjes en op foto's toont hij zijn dure auto's en schreeuwt hij zijn bekende lijfspreuk: 'De Hustlers Club, da's handel!'.

Aan Omroep Brabant liet Bicep donderdag weten dat de club een idee is van zijn vriend en mede-influencer Joey Bravo, en dat hij die blind vertrouwt. "Deze mensen gaan je niet oplichten", zegt hij. Wie deze mensen precies zijn weet Bicep ook niet: "Als het goed is jongens uit de UK of wat dan ook."

Gesloten

Vrijdag meldt de anonieme beheerder van de chatgroep op Telegram opeens dat nieuwe aanmeldingen voorlopig niet meer welkom zijn. 'De VIP is op dit moment tot nader order GESLOTEN', zo valt er te lezen. Er wordt wel een 'GROTE aankondiging' op korte termijn beloofd.

Ook Mo Bicep is niet meer bezig met de Hustlers Club: na weken van promotie plaatst hij nu alleen nog filmpjes uit de sportschool en van zijn bezoek aan de kapper. Wel kwam er vrijdagochtend nog een filmpje online waarin Mo lijkt te reageren op de berichtgeving: