Eftelingvlogger Maud gaat door ondanks nieuw beleid: ‘Dat je dit durft!'

De Oisterwijkse Maud vlogt er al vijf jaar vrolijk op los als trotse Efteling-medewerker. Sinds het pretpark een aangescherpt socialmediabeleid heeft ingevoerd, moet ze creatiever te werk gaan bij het maken van haar video’s. Haar volgers stelt ze gerust: stoppen met posten is geen optie. “Ik ben meer dan de Efteling”, lacht ze.

Maud werkt al sinds 2017 in het pretpark en doet inmiddels fulltime. In 2020 begon ze met het filmen van haar werkzaamheden, wat goed werd bekeken. Op TikTok heeft ze bijna 19.000 volgers die dagelijks naar haar filmpjes kijken.

Haar inbox stroomde vol met bezorgde berichten van kijkers toen het nieuws over de strengere regels voor Efteling-medewerkers op TikTok en Instagram naar buiten kwam. Haar filmpjes doken bovendien op in menig journaal. Maar Maud stelt haar volgers gerust: “Ik blijf gewoon mijn ding doen en ik blijf mezelf", vertelt ze aan Omroep Tilburg .

“Ik vertel heus nog wel dingen over de Efteling. In de nieuwe regels staat dat we voor en na werktijd nog wel in bedrijfskleding dingen mogen vertellen. Dus dan moet ik het gewoon op een creatieve manier aanpakken.”

Maud plaatste donderdagochtend ‘gewoon’ weer een video over haar werk. Ze maakte zich klaar voor haar werkdag en besprak met haar volgers hoe haar dag eruit zou zien. In de reacties viel te lezen: “Jij durft” en “Mag je nog wel TikToks maken in je werkkleding?”

Daar moest ze wel om lachen. “In eerste instantie schoot wel even door mijn hoofd: mag dit wel? Maar ik heb het reglement nog een keer doorgelezen en gewoon gepost. Het was verder helemaal prima.”