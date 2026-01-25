Van der Poel-gekte in Hoogerheide: 'Hij zal nooit arrogant worden'

Overal waar Mathieu van der Poel aan de start staat, wint hij. Ook zondag in Hoogerheide bij de GP Adrie van der Poel was hij overtuigend de sterkste en won hij de laatste wereldbekerwedstrijd van het veldritseizoen. Dit tot vreugde van veel fans die hem langs de kant toejuichten. "Eigenlijk is alleen Tadej Pogačar van het niveau van Van der Poel, maar dan op de weg. Van der Poel presteert wel veel langer op topniveau", zegt supporter Koen van Doorn.

Esther Landa en Monique Schuurbiers uit Hoogerheide zijn al ruim 25 jaar bij de cross in hun woonplaats. Met Dweilband t Nuk Me Niks zorgen ze voor sfeer, maar ze nemen ook tijd om naar de sport zelf te kijken. En dan uiteraard naar Van der Poel. "Mathieu is de allerbeste, hij haalt een ongelofelijk niveau", zeggen de vriendinnen. "Het mooie is dat hij heel likable is. Ondanks zijn prestaties blijft hij verre van arrogant. Dat kan ook niet anders, z'n ouders zijn zo'n gewone mensen." Ze hopen Van der Poel nog vaker aan de start in Hoogerheide te zien. "Dit is voor hem een grote speeltuin. Hij zal ook zijn uitdaging gaan zoeken bij bijvoorbeeld het mountainbiken, maar het zou mooi zijn als hij hier gewoon blijft komen."

Esther Landa en Monique Schuurbiers (foto: Leon Voskamp).

Jack Kipuw (12) staat bij een brug en heeft een perfect zicht op de veldrijders. De muts in de regenboogkleuren verraadt zijn voorkeur voor Van der Poel. "Hij is zo goed en cool. Het is mijn voorbeeld, ik kan veel van hem leren door naar zijn wedstrijden te kijken. Hoe hij schakelt bijvoorbeeld en met welke snelheid hij naar boven en beneden fietst."

Zijn opa Patrick de Haan uit Alphen aan den Rijn is lovend over Van der Poel. "Weet je, die jongen heeft al zoveel gewonnen, maar blijft altijd vriendelijk naar zijn supporters. Je hoort weleens dat andere renners arrogant zijn, maar dat zal hij nooit worden."

"Van der Poel heeft altijd honger naar succes."