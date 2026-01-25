'Bowlingbal-inbreker' slaat dag later weer toe bij zelfde slijterij

De man die vrijdagnacht met een bowlingbal probeerde in te breken bij een slijterij in Roosendaal, heeft dit in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw geprobeerd. De man is aangehouden door de politie.

Vrijdagnacht probeerde de man met de bowlingbal de deur van de slijterij aan diggelen te slaan . Dit lukte niet en de man werd aangehouden door de politie. Hij kreeg drie bekeuringen: voor het niet tonen van een identiteitsbewijs, het bij zich hebben van inbrekersspullen en het betreden van een verboden terrein.

Een dag later probeerde de 32-jaringe man uit Polen het opmerkelijk genoeg nog een keer. Toen agenten de camerabeelden bekeken, herkenden zij de verdachte direct, schrijft ZuidWest TV.

De politie zette direct de omgeving af. De man is korte tijd later opgepakt. Volgens de politie was er dit keer voldoende aanleiding om de man aan te houden op verdenking van poging tot inbraak.