Varken Pumba loopt weer buiten in de wei: ‘Ze doet het ontzettend goed’

Het veel te zware varken Pumba is aan de beterende hand. Waar het beest eerst nauwelijks kon bewegen, loopt het inmiddels in de wei en poept en plast het daar ook tot opluchting van verzorger Dominique Schreinemachers die het dier de bijnaam Smackels heeft gegeven.

“Ze doet het zo ontzettend goed”, vertelt Dominique terwijl ze de voederbak vult. “Haar nageltjes zijn geknipt en daarom kan ze uit haar hokje lopen, de wei in. Daardoor wroet ze in de wei en beweegt ze weer. Het is een positieve cirkel.”

“Smackels, kom eens kijken. Ik heb wat lekkers”, roept Dominique op een frisse maandagochtend. Een paar seconden later verschijnt Pumba in de deuropening. Het varken werd in december met een brancard uit een huis aan de Saksen Weimarstraat in Rijen gehaald.

Sportoefeningen

Waar Pumba eerst alleen maar in haar hokje lag en erg schuw was, mag Dominique het dier aaien en reageert ze als ze geroepen wordt. Ook wordt Pumba gestimuleerd om te bewegen. “Verspreid over de wei leg ik bijvoorbeeld dadels of brokjes neer. Hoe verder ze loopt. Hoe meer ze beweegt. Zie het maar als sporten. En zo leert ze dat haar wereld groter is dan het hokje.”

De inspanningen van Dominique lijken zijn vruchten af te werpen. “Ik heb zelfs het idee dat ze is afgevallen. Ook hangt haar buik wat minder. Dat we nu binnen zeven weken dit resultaat hebben is fantastisch. Ze heeft gewoon weer een leven.”

Waar gaat Pumba naartoe?

Terwijl Pumba rondloopt in de wei en daar haar behoeften doet, maakt Dominique ondertussen in het hokje haar bedje op. Waar de toekomst van het varken ligt, is nog niet duidelijk. “Pumba is natuurlijk van iemand anders. Wij zijn de opvang. Dat doen we zo goed als we kunnen. We gaan zien in hoeverre de oude eigenaar Pumba wel of niet kan opvangen.”

Als dat niet kan, zou ik het mooi vinden als Pumba in de andere wei bij mijn twee andere varkens kan komen. Maar dat is nog wel een lange weg. We zullen het goed met de eigenaar moeten bespreken.”