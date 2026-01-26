Tot 16 jaar cel geëist tegen 3 mannen voor vergisaanslag huis Nieuwkuijk
Tegen de drie mannen die terechtstaan voor een explosie bij een huis in Nieuwkuijk heeft het Openbaar Ministerie maandag celstraffen van acht tot zestien jaar geëist. Door de aanslag in de nacht van 15 op 16 november 2024 raakte een 50-jarige vrouw zwaargewond. Haar rechterbeen moest worden geamputeerd, haar linkerbeen liep zwaar letsel op en het huis waar ze samen met haar gezin woont, werd deels verwoest.
Volgens de officier van justitie leek het wel een oorlogsfilm. "Ze heeft de aanslag ternauwernood overleefd. De prijs die ze daarvoor moet betalen is onvoorstelbaar hoog", zei hij. Het OM vindt dat sprake is van poging tot moord en dat maakt deze zaak uniek en onvergelijkbaar met andere zaken, zei de officier. "Ze heeft de dood in de ogen gekeken."
Door de enorme explosie werd de voordeur van het huis van het gezin vernield en sloegen stukken hout het onderbeen van de bewoonster weg. Haar andere been raakte zo zwaar beschadigd dat ze die nauwelijks meer kan gebruiken, waardoor ze grotendeels afhankelijk is van een rolstoel.
De officier van justitie kon er maandag niet over uit welke hoge prijs de vrouw en haar gezin hebben moeten betalen voor een aanslag die eigenlijk bedoeld was voor de buren. Volgens justitie kon Othman H. (32) het niet verkroppen dat zijn ex, met wie hij een dochtertje heeft, een nieuwe relatie had. Die relatie was met de buurjongen van de getroffen vrouw.
Moeder, vader en dochter maakten vorige week in de rechtszaal gebruik van hun spreekrecht. Hieronder lees je hun verhalen:
Tegen Othman H. eiste de officier van justitie de hoogste straf, zestien jaar. Hij zou Max V. (57) uit Rosmalen onder druk hebben gezet om mee te werken aan de aanslag en hem het explosief hebben bezorgd. Tegen Max V. werd een celstraf van twaalf jaar geëist.
Max V. schakelde vervolgens de ernstig verslaafde en makkelijk te beïnvloeden Gerrit de J. (33) uit Den Bosch in om de klus te klaren. Tegen hem eiste het OM een celstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging.
De rechtbank doet op 3 maart uitspraak.
