Beelden van aanslag Nieuwkuijk: lange fluittoon en daverende klap

Op camerabeelden van de explosie in Nieuwkuijk is een gillende fluittoon en een enorme knal te horen. De hoge toon van het zware vuurwerk duurt zo'n 17 seconden voordat de boel ontploft. Volgens een vuurwerkdeskundige van Caffero gaat het waarschijnlijk niet om een Cobra. "Er is veel zwaar vuurwerk in omloop, dus het is moeilijk te bepalen wat het wel is."

De explosie vond vrijdagnacht rond halfdrie plaats bij de voordeur van een huis aan de Onsenoortsestraat. De 50-jarige bewoonster raakte daarbij zwaargewond aan haar benen. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een buurvrouw gaf eerder al aan dat ze denkt dat de vrouw is gaan kijken waar de gillende fluittoon vandaan kwam. Fietser

Sinds zaterdag is de politie met een grootschalig onderzoeksteam op zoek naar getuigen en camerabeelden van de explosie. Op beelden die Omroep Brabant heeft ontvangen is de explosie te horen en deels te zien. Ook is er een fietser te zien die achter een busje aan het rommelen is en daarna zonder omkijken vertrekt. Vlak daarna volgt de fluittoon en de flinke knal. Of de fietser iets te maken heeft met de explosie is niet duidelijk. Op vragen hierover gaat de politie maandag niet in.