Eeuwige roem op Brabantse Walk of Fame: 'Gezegend met een goei glas bier'

In Hollywood vereeuwigen ze beroemdheden met sterren in de stoep, in Schaijk gebeurt dat met carnavalsclubs. Inmiddels liggen er 77 tegels in de Moeslandse ‘Walk of Fame’. Deze carnaval komen daar weer twee jubilerende clubjes bij, waarvoor de stenen al klaar liggen. "Dit is wel hét doel; om hier te komen liggen als club", vertelt Stijn van Lith van carnavalsvereniging Ût Nauwt Nie.

Honderden jaren aan carnavalservaring ligt vereeuwigd op een stuk stoep aan de Pastoor van Winkelstraat. "Dit is onze eigen Walk of Fame", vertelt voorzitter Jeroen van Zuijlen van stichting Carnaval de Moeslanden. "Het idee is ontstaan door de clubjes die jubileren." Onder de vlag van het Moeslands carnaval vallen meerdere carnavalsverenigingen. Dit zijn allemaal vriendengroepen die bijvoorbeeld muziek maken of een wagen bouwen. "Moesland is niets zonder deze clubjes. Als ze 22 jaar bestaan, dan worden ze vereeuwigd op onze Moeslandse Walk of Fame."

De twee nieuwe stenen die dit jaar worden toegevoegd aan de Walk of Fame (foto: Tom Berkers)

Een plekje op deze heilige plek is dan ook een eer voor velen, weet Prinses Nicole d'n Urste. "Schitterend. Dit is een plek waar we ver terug gaan in de tijd. Dat zie je aan sommige jaartallen. Als je hier rondkijkt, dan zie je steeds weer iets nieuws."

Op carnavalsdinsdag worden jubilerende clubjes gehuldigd en krijgen de 22-jarigen een eigen steen uit handen van de prinses. Dit jaar zijn dat twee nieuwe, vorig jaar drie. "Een van die clubjes was de club waar ik zelf bij zit. Niks is mooier dan dat ik de steen aan mijn eigen groep mocht overhandigen. Daarna hebben we 'm goed gezegend met een goei glas bier."

Prinses Nicole d'n Urste bij de steen van haar carnavalsclub (foto: Tom Berkers)

Iemand die het gevoel van Nicole goed begrijpt is Stijn van Lith. Vorig jaar mocht hij met zijn carnavalsvereniging Ût Nauwt Nie ook een steen leggen. "Ik ben daar al sinds het begin bij. Het is wel een eer dat je nu tussen de clubjes ligt waar je vroeger tegenop keek en het van hebt geleerd. Het oudste clubje dat hier ligt bestaat 67 jaar." "Dus dit is wel hét doel om hier te komen liggen als club", vult hij aan. Dat carnaval een belangrijke rol heeft in het dorp, laat de Walk of Fame wel zien. Om dit gevoel te benadrukken werd een aantal jaar geleden het Moeslands monument geplaatst. "Dat was in 2013 voor het 55-jarige bestaan van de stichting Carnaval de Moeslanden."

Stijn bij het Moeslands monument (foto: Tom Berkers)

Het idee kreeg vorm rond het zogeheten Carnavallennium op 11 november 2011. Van Zuijlen was toen prins en wilde 'met een knal' afsluiten. Er kwam een speciale actie om geld op te halen voor het monument. "Carnaval is voor ons niet vijf dagen, het leeft het hele jaar. In onze harten en in die vriendenclubjes waar we vaak samenkomen." "Daarom wilden we iets wat er altijd staat", vult de huidige voorzitter van het Moeslands carnaval aan. Uiteindelijk was er voldoende geld en kon het monument er komen. Mensen konden ideeën insturen. Het winnende ontwerp was die van Stijn van Lith. "Ik was een van de velen en mocht mijn zelfgemaakte maquette presenteren bij de prins. Dat mijn idee gekozen werd, vond ik een hele grote eer. Ik heb altijd de droom gehad om iets te creëren dat blijvend is." Het monument midden in het centrum symboliseert een kolkende mensenmassa, vertelt van Lith. "Met de prins op de schouders van die mensen. Die wordt gedragen door het volk. Het is een soort wervelwind, want het feest in Schaijk is vijf dagen één grote en geweldige storm", sluit hij af vanuit het hart van het carnaval in Moesland.