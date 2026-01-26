Bakwagen helemaal verwoest na botsing tegen tunneltje in Waspik

Een bakwagen is maandagochtend tegen een viaduct gereden op de Blokenweg in Waspik. De maximale doorrijhoogte van het viaduct bedraagt ruim twee meter, terwijl uit metingen van de politie bleek dat de bakwagen ruim drie meter hoog was.

Van de bakwagen bleef vrijwel niets over. Brokstukken lagen verspreid over de weg. Het dak van het voertuig kwam vast te zitten tussen de bovenkant van het viaduct en de reling. De bestuurder bleef ongedeerd, maar kreeg wel een boete van de politie.

Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om het voertuig te verwijderen. Het dak van de bakwagen moest met een lier onder het viaduct vandaan worden getrokken. In september van vorig zat er ook al een voertuig klem onder het viaduct.