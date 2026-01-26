Ouderen hijgend de trap af, enige lift al twee weken stuk: ‘Onmenselijk’

Een gevangenis aan huis: zo voelt het voor oudere bewoners van een flat in Tilburg. Al twee weken is de enige lift kapot in het complex met acht verdiepingen. Een 81-jarige vrouw woont zelfs noodgedwongen tijdelijk bij haar dochter omdat ze niet de trap op kan. “Onmenselijk.”

“Triest! Het is gewoon een ramp.” Puffend en met veel moeite komt de 84-jarige Wim van Iersel maandagochtend de trap op van de Safir Flat aan de Kobaltstraat in Tilburg. “Ik sta hier gewoon te hijgen! Drie keer heb ik moeten rusten. Ik haal het anders niet.” Met zijn scootmobiel kan de 68-jarige Peter Le-granse nu geen kant op. Hij woont hoog en windt er geen doekjes om. “Het is gewoon kut, op zijn Nederlands gezegd. Ik ben al veertien dagen aan het bellen, ik heb er genoeg van zo.”

Boodschappenjongen

De lift is op 12 januari stuk gegaan volgens bewoners. “Dat is ongemakkelijk voor u”, zo valt te lezen op een briefje in de gang. Een gastheer is regelmatig aanwezig om hand- en spandiensten te verrichten voor de ouderen. Zo kan hij de krant halen, je hond uitlaten of helpen met traplopen. Al zeggen veel bewoners dat ze zelfstandig weg willen kunnen. Een ander briefje zegt: “Bij noodgevallen adviseren we de lokale hulpdiensten te bellen.” Volgens bewoners zouden reparatie-onderdelen van ver moeten komen en zou het daarom zo lang duren.

Tonny Brokx woont hoog (foto: Raymond Merkx).

“Ik heb het aan de longen”, verzucht de 85-jarige Tonny Brokx. “Dit is een verschrikking. Na een trap ben ik al helemaal klaar. Wat als er brand is?” In het complex wonen zowel oudere als jongere bewoners. “Dit is heel moeilijk. Ik kan de zesde etage niet halen”, zegt de 81-jarige vrouw die nu tijdelijk bij haar dochter woont vanwege de liftproblemen. “De lift is heel vaak kapot.” Haar dochter Nicole Korswagen vult aan: “Een beetje onmenselijk. Ik heb mijn moeder soms huilend aan de lijn.”

Reactie woningbouw

"Heel vervelend dat dit gebeurt. Wij zijn meteen in actie gekomen", vertelt een woordvoerder van WonenBreburg. Het juiste onderdeel is volgens de woordvoerder meteen besteld en afgelopen vrijdag binnengekomen, maar de reparatie is technisch lastig. "Binnen afzienbare tijd is het gemaakt", belooft de woordvoerder. Verder benadrukt WonenBreburg dat een gastheer hand- en spandiensten kan doen.