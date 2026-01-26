Cel en tbs voor buurtvader na misbruik van dochter en vriendinnetjes
Maurice M. (57) uit Beek en Donk moet zes jaar en drie maanden de cel in voor het misbruiken van zijn eigen dochter en drie van haar vriendinnetjes. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch maandag geoordeeld. Daarnaast krijgt M. tbs met dwangverpleging opgelegd omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De rechtbank veroordeelde Maurice M. eerder tot negen jaar cel, maar niet tot tbs.
Beide partijen gingen in hoger beroep. Justitie vond de straf van de rechtbank te laag. En Maurice M. vond die straf veel te hoog, want hij heeft helemaal niks fout gedaan, vindt hij, behalve dan dat hij stiekem geluidsopnamen maakte toen zijn dochter seks had met haar vriendje.
Voor het hoger beroep had M. dan ook geen nieuwe tactiek. Hij bleef alle aanklachten ontkennen. Maar net als de rechtbank vond het hof de verklaringen van de vier misbruikte meisjes betrouwbaar en dus kreeg M. daar een celstraf voor. Wel minder dan de negen jaar van de rechtbank, maar dat is omdat het hof wél tbs met dwang oplegde aan de ‘autistische en pedofiele’ M. omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar is.
De dochter van Maurice M, die inmiddels 21 is, is ‘zolang ze zich kan herinneren’ dagelijks misbruikt door haar vader, vanaf haar tweede tot haar twaalfde. En elke keer gebeurde dat misbruik volgens hetzelfde patroon: vader Maurice ging vrijwel elke avond of nacht naar de slaapkamer van zijn dochter en kriebelde op haar rug. Daarna ging hij verder naar beneden en betastte hij haar. Hij legde haar ook uit hoe ze zichzelf kon bevredigen en deed dat ook bij zichzelf.
Zo ging het niet alleen met zijn eigen jonge dochter, maar ook met zeker drie vriendinnetjes. Zij moesten porno kijken, naar zijn piemel kijken en werden betast. Als het over zelfbevrediging ging, dan vroeg hij zijn dochter om dat eens voor te doen. Allerlei seksuele handelingen en tongzoenen kwamen voorbij, behalve de geslachtsdaad zelf.
Het leek een heel gezellige buurt in Beek en Donk waar iedereen goed met elkaar omging en bij elkaar over de vloer kwam. Maar Maurice M. had volgens de meisjes een kwalijke dubbelrol.
Het heeft jaren geduurd voor de zaak aan het licht kwam en daaruit blijkt opnieuw dat zulke zaken door onwetendheid en schaamte met veel moeite naar buiten komen. Al in 2015 had een moeder van een vriendinnetje wat in de gaten en in 2019 was dat het geval bij een andere moeder.
M. werd twee keer opgepakt en zat even vast. Maar doordat de dochter loyaal bleef aan haar vader, werden de zaken toen geseponeerd. Pas nadat de dochter zelf in 2022 alle moed bij elkaar had geraapt en aangifte deed, werd vader Maurice vervolgd.
Ernstig detail in deze zaak is dat Maurice M. aanstaande donderdag opnieuw voor de rechtbank staat voor twee nieuwe ontuchtzaken. Een van de twee slachtoffertjes is zijn jongste dochter.
Het is nog onduidelijk welk bewijs justitie in deze nieuwe zaken heeft, maar het laat zich makkelijk raden met welke proceshouding Maurice M. deze keer naar de rechtszaal komt. Hij zal hoogstwaarschijnlijk ook het misbruik van zijn jongste dochter en dat van een ander vriendinnetje ontkennen .
Tijdens de behandeling van de zaak voor het hof maakte hij zijn dochter en haar drie vriendinnen veelvuldig aan het huilen door alle aantijgingen glashard te ontkennen. Het meest grove wat hij zei was zijn antwoord op de vraag of hij ergens spijt van heeft. “Ik heb nergens spijt van”, zei M. “Alleen van het feit dat ik kinderen heb gekregen. Zonder kinderen was dit alles niet gebeurd.”
