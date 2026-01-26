Cel en tbs voor buurtvader na misbruik van dochter en vriendinnetjes

Maurice M. (57) uit Beek en Donk moet zes jaar en drie maanden de cel in voor het misbruiken van zijn eigen dochter en drie van haar vriendinnetjes. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch maandag geoordeeld. Daarnaast krijgt M. tbs met dwangverpleging opgelegd omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De rechtbank veroordeelde Maurice M. eerder tot negen jaar cel, maar niet tot tbs.

Beide partijen gingen in hoger beroep. Justitie vond de straf van de rechtbank te laag. En Maurice M. vond die straf veel te hoog, want hij heeft helemaal niks fout gedaan, vindt hij, behalve dan dat hij stiekem geluidsopnamen maakte toen zijn dochter seks had met haar vriendje.

Voor het hoger beroep had M. dan ook geen nieuwe tactiek. Hij bleef alle aanklachten ontkennen. Maar net als de rechtbank vond het hof de verklaringen van de vier misbruikte meisjes betrouwbaar en dus kreeg M. daar een celstraf voor. Wel minder dan de negen jaar van de rechtbank, maar dat is omdat het hof wél tbs met dwang oplegde aan de ‘autistische en pedofiele’ M. omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar is.

De dochter van Maurice M, die inmiddels 21 is, is ‘zolang ze zich kan herinneren’ dagelijks misbruikt door haar vader, vanaf haar tweede tot haar twaalfde. En elke keer gebeurde dat misbruik volgens hetzelfde patroon: vader Maurice ging vrijwel elke avond of nacht naar de slaapkamer van zijn dochter en kriebelde op haar rug. Daarna ging hij verder naar beneden en betastte hij haar. Hij legde haar ook uit hoe ze zichzelf kon bevredigen en deed dat ook bij zichzelf.

Zo ging het niet alleen met zijn eigen jonge dochter, maar ook met zeker drie vriendinnetjes. Zij moesten porno kijken, naar zijn piemel kijken en werden betast. Als het over zelfbevrediging ging, dan vroeg hij zijn dochter om dat eens voor te doen. Allerlei seksuele handelingen en tongzoenen kwamen voorbij, behalve de geslachtsdaad zelf.