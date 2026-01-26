Nieuw feest in Kruikenstad: jeugd kan eindelijk ook zelf carnaval vieren

Jongeren in Tilburg hebben er lang op moeten wachten, maar dit jaar is het zover: de Tilburgse jeugd krijgt eindelijk een eigen carnavalsfeest. Op maandag 16 februari houdt Carnavalsstichting Tilburg bij het Stadsforum en de Spiegeltent het Doetertoe Fist, een minifestival voor iedereen van 12 tot 17 jaar.

Tot vorig jaar hadden jongeren onder de achttien nauwelijks plek om carnaval te vieren. Ze waren te jong voor de kroeg en te oud voor de kinderoptocht. Tijdens de drukte in Kruikenstad werden ze vaak geweigerd op pleinen en bij feestjes, zelfs als ze begeleid werden door ouders. Vorig jaar werden beveiligers bij het Piusplein op de vingers getikt omdat ze tijdens carnaval minderjarige kinderen tegen betaling toelieten, terwijl die vanwege hun leeftijd niet het plein op mochten.

Het werd tijd, zegt Tim van Ham van de Carnavalsstichting Tilburg tegen Omroep Tilburg : “Vorig jaar werd duidelijk dat veel jongeren nergens terecht konden tijdens carnaval. Steeds meer plekken werden afgezet met hekken en overal was toezicht. Daar hebben wij samen met de gemeente naar gekeken en een breder plan gemaakt.”

Toenmalig burgemeester Weterings erkende dat het beleid niet goed werkte: “Met de carnavalsstichting hebben we vastgesteld dat dit niet goed is gegaan. Het was niet de bedoeling dat jongeren buiten de boot vielen. Dat gaan we volgend jaar anders doen.”

Wat voor feest is Doetertoe?

Doetertoe is dus speciaal voor de jongere jeugd die nog te jong is om uit te gaan in de kroeg, maar wel wil feesten met leeftijdsgenoten. Van Ham: “We hebben een enquête uitgezet met de vraag: help ons, hoe zien jullie carnaval voor je? Meer dan duizend jongeren hebben gereageerd. Daar kwam duidelijk uit: ze willen een plek om samen te feesten, zelf de muziek te kiezen, alcoholvrije drankjes en geen hekken. Daar gaan we dit jaar mee beginnen.”

Tijdens het Doetertoe Fist kunnen jongeren bij de silent disco zelf bepalen welke muziek er klinkt. Daarnaast zijn er optredens van DJ’s en artiesten, met een paar verrassingen op het podium. Wie erbij is, krijgt bovendien een Doetertoe-embleem: “Voor de eerste editie vonden we dat wel geinig", zegt Van Ham. "Het laat zien dat je er de eerste keer bij was. De jeugd doet er toe, dit feest doet er toe. Het is een beetje een woordspeling."

Veiligheid is een belangrijk onderdeel van het feest. “Het is een aparte plek met muziek die bij deze doelgroep past. Het is niet helemaal afgezet, maar er is wel toezicht. Ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat het veilig kan. Vol is vol, dat wordt van tevoren goed gecontroleerd.”

Gratis tickets

Er zijn 250 gratis tickets beschikbaar via de webshop van de carnavalsstichting vanaf dinsdag 27 januari. Jongeren zonder ticket mogen ook komen, mits ze een schoolpas laten zien en er nog plek is. Van Ham: “Het is lastig te zeggen hoeveel jongeren er precies op afkomen. Maar het wordt een plek waar jongeren eindelijk samen carnaval kunnen vieren.”