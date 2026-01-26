Rookworst van HEMA terug naar Unox-fabriek in Oss

De iconische rookworst van de HEMA komt weer uit Brabant. De worsten worden voortaan opnieuw gemaakt in de Unox-fabriek in Oss. Daarmee keert een traditie van tientallen jaren terug. Volgens een woordvoerder van de HEMA gaat het om miljoenen rookworsten per jaar.

Ruim een jaar geleden verdween de productie van de HEMA-rookworst nog uit Oss. Na een samenwerking van meer dan tachtig jaar koos het warenhuis toen voor een andere leverancier en een aangepast recept, om te kunnen voldoen aan het Beter Leven Keurmerk. Dat leverde veel reacties op van klanten, die vooral de ‘oude, vertrouwde HEMA-smaak’ misten.

Dit is de reden waarom de worst weer uit Brabant komt

HEMA zegt nu te hebben geluisterd naar die kritiek. De rookworst wordt weer bereid volgens het originele recept, maar mét behoud van het Beter Leven Keurmerk. “De smaak waar mensen zo aan gehecht zijn, is terug,” meldt het bedrijf in een persbericht.

Volgens HEMA was de rookworst van het afgelopen jaar van goede kwaliteit, maar bleek het lastig om precies die herkenbare smaak vast te houden. “Voor echte rookworstliefhebbers zat er net iets te weinig HEMA in.”