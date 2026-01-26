Rookworst van HEMA terug naar Unox-fabriek in Oss
De iconische rookworst van de HEMA komt weer uit Brabant. De worsten worden voortaan opnieuw gemaakt in de Unox-fabriek in Oss. Daarmee keert een traditie van tientallen jaren terug. Volgens een woordvoerder van de HEMA gaat het om miljoenen rookworsten per jaar.
Ruim een jaar geleden verdween de productie van de HEMA-rookworst nog uit Oss. Na een samenwerking van meer dan tachtig jaar koos het warenhuis toen voor een andere leverancier en een aangepast recept, om te kunnen voldoen aan het Beter Leven Keurmerk. Dat leverde veel reacties op van klanten, die vooral de ‘oude, vertrouwde HEMA-smaak’ misten.
Dit is de reden waarom de worst weer uit Brabant komt
HEMA zegt nu te hebben geluisterd naar die kritiek. De rookworst wordt weer bereid volgens het originele recept, maar mét behoud van het Beter Leven Keurmerk. “De smaak waar mensen zo aan gehecht zijn, is terug,” meldt het bedrijf in een persbericht.
Volgens HEMA was de rookworst van het afgelopen jaar van goede kwaliteit, maar bleek het lastig om precies die herkenbare smaak vast te houden. “Voor echte rookworstliefhebbers zat er net iets te weinig HEMA in.”
Waarom werd de worst niet meer in Brabant gemaakt?
De productie verhuist nu dus weer naar de Unox-fabriek in Oss, onderdeel van de Zwanenberg Food Group. Daar werden jarenlang zo’n tien miljoen HEMA-rookworsten per jaar gemaakt.
Toen HEMA eerder stopte met produceren in Oss, zou dat te maken hebben gehad met zakelijke meningsverschillen. Wat er precies is veranderd, willen de betrokken partijen niet zeggen.
Waar de rookworst werd gemaakt was altijd een mysterie
Over de samenwerking met Hema is in Oss is altijd geheimzinnig gedaan. In 2007 werd het definitief duidelijk door een opstand in de fabriek. Een stakende medewerker vertelde over de samenwerking met Hema. Als reactie werd hij op zijn vingers getikt door de directie van de fabriek.
Nadat de Osse arbeiders vier weken staakten, raakten de rookworsten in Hema-winkels langzaamaan op, en werd de samenwerking nogmaals bevestigd. Het is nooit bekend geworden waarom dit geheim moest blijven.
De klassieke rookworst met het oude recept is vanaf deze week in alle HEMA-winkels te proeven.