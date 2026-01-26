Automobilist raakt onwel en botst op boom in Elsendorp

Een automobilist is maandagmiddag met zijn bestelbus tegen een boom gebotst in Elsendorp. De man wist zelf uit de auto te klimmen. Hij verklaarde dat hij onwel is geworden achter het stuur.

De man reed op de Dr. De Quayweg in Elsendorp. Hij zou onwel zijn geworden en daardoor van de weg zijn geraakt. De man botste met zijn busje tegen boom.

De man wordt in een ambulance behandeld, het is niet bekend of hij daadwerkelijk mee gaat naar het ziekenhuis. De auto zal worden opgehaald door een bergingsbedrijf.

Man raakt onwel en botst op boom in Elsendorp (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).