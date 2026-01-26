Lammetjes al in januari: schaapskooi verrast door vroege geboortes

Het is nog maar januari, maar de lente laat zich in Brabant al voorzichtig zien. Op verschillende plekken zijn namelijk al de eerste lammetjes geboren. En dat was niet overal gepland.

Bij schaapskooi ’t Skupke in Schijndel ging het een paar maanden geleden namelijk een beetje mis. Een ramlammetje bleef tussen de schapen lopen, meldt Dtv Nieuws . De verzorgers dachten dat dit geen probleem zou zijn, omdat het dier pas drie maanden oud was. Maar dat bleek een misrekening: het jonge rammetje was al vruchtbaar en liet dat niet onbenut. Vijftien schapen bleken zwanger.

Afgelopen vrijdag werd het eerste lammetje geboren. Intussen staat de teller al op zes lammetjes. Wie meteen een kijkje wil nemen bij de schaapskooi, moet nog even geduld hebben. “De ooien en lammetjes hebben veel rust nodig en zijn daarom de komende dagen nog niet te zien,” laat de schaapskooi weten op Facebook.

Het foutje met de ram zorgt voor extra werk bij de schaapskooi. Normaal duurt de lammerperiode zes weken. Dat gaat nu ruim 2,5 maand zijn.

Schijndel is niet de enige plek waar de lente vroeg begint. Ook bij de Schaapskudde De Loonse en Drunense Duinen huppelt inmiddels al een eerste lammetje rond.