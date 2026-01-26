Bouw 1300 woningen in Brainportregio versneld door Beethoven-geld

De Metropoolregio Eindhoven (MRE) heeft het eerste geld van Beethoven Wonen toegekend. In totaal wordt er 12,7 miljoen euro gestoken in 21 bouwprojecten in de regio Eindhoven. 1300 huizen moeten daardoor versneld gebouwd kunnen worden.

Met dat geld worden er nieuwbouw- en renovatieprojecten versneld in onder meer Eindhoven (572 woningen), Valkenswaard (116 woningen), Waalre (79 woningen) en Son en Breugel (42 woningen). Dat schrijft Studio 040 . In Eindhoven worden onder meer Prinsejagt, de plannen rond het voormalig Philips-hoofdkantoor en verschillende projecten op Strijp-S bekostigd met het geld.

Helmond (233 woningen), Gemert-Bakel (149 woningen), Bergeijk (62 woningen) en Deurne (48 woningen) profiteren ook van het geld van Beethoven, die in een samenwerking met het Rijk, de Metropoolregio Eindhoven, ASML en provincie Noord-Brabant tot stand is gekomen.

Woningtekort

In september vorig jaar ging het woningbouwloket van Beethoven open waardoor gemeenten aanvragen konden indienen. Die eerste ronde was uitsluitend bestemd voor woningcorporaties. In de tweede ronde kunnen ook commerciële vastgoedontwikkelaars een aanvraag doen voor financiële steun. Voor de woningbouw is op dit moment 24 miljoen euro beschikbaar. De helft van dat bedrag wordt nu dus uitgegeven.

Met 1300 woningen wordt een eerste stap gezet om het woningtekort op te lossen, maar er is nog veel werk aan de winkel. In totaal moeten er 17.000 woningen en 2280 studentenkamers versneld worden bijgebouwd met het Beethoven-fonds. In totaal is er de komende jaren 245 miljoen euro beschikbaar voor versnelling van de woningbouw.