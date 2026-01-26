Man krijgt 'regen aan klappen', politie toont beelden zware mishandeling

Een man is in de nacht van 19 op 20 oktober 2025 zwaar mishandeld in de Nieuwstraat in Breda. Drie maanden na dato zijn de daders nog altijd niet gepakt. De politie heeft de vechtpartij op beeld, daarop is te zien hoe de man ‘een regen van klappen’ krijgt van een man. De ander staat erbij en kijkt ernaar.

Het is rond half twee in de nacht als het slachtoffer door de Nieuwstraat loopt en twee jongens treft die hem naroepen. Hij probeert ze te negeren maar roept dan toch wat terug, is te zien op beelden in het opsporingsprogramma Bureau Brabant van Omroep Brabant.

De jongens komen achter hem aan, duwen en trekken aan hem en vervolgens geeft een van de twee mannen hem een harde klap op z’n gezicht en z’n hoofd.

Vervolgens trekt hij het slachtoffer naar de grond en blijft slaan. Het gaat door, ook als het slachtoffer inmiddels stil op de grond ligt.