Twee zware mishandelingen in Breda: politie zoekt deze mensen

Een man is in de nacht van 19 op 20 oktober 2025 zwaar mishandeld in de Nieuwstraat in Breda. Drie maanden na dato zijn de daders nog niet gepakt. De politie heeft de vechtpartij op beeld, daarop is te zien hoe het slachtoffer ‘een regen van klappen’ krijgt van een man. De ander staat erbij en kijkt ernaar. Een week later vond er in Breda een andere zware mishandeling plaats.

Het is rond half twee in de nacht als het slachtoffer door de Nieuwstraat loopt en twee jongens treft die hem naroepen. Hij probeert ze te negeren maar roept dan toch wat terug, is te zien op beelden in het opsporingsprogramma Bureau Brabant van Omroep Brabant. De jongens komen achter hem aan, duwen en trekken aan hem en vervolgens geeft een van de twee mannen hem een harde klap op z’n gezicht en z’n hoofd. Vervolgens trekt hij het slachtoffer naar de grond en blijft slaan. Het gaat door, ook als het slachtoffer inmiddels stil op de grond ligt.

Man mishandeld in Breda op straat, politie zoekt duo (foto: Bureau Brabant).

Zijn er meer mensen lastig gevallen door het duo?

De tweede dader kijkt toe, maar grijpt niet in. Als er omstanders naderen, gaat het tweetal ervandoor. De man blijft roerloos liggen op de grond. Door voorbijgangers wordt de ambulance gebeld. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, wordt niet duidelijk in het opsporingsprogramma. De jongens zijn ook eerder die avond in het centrum van de stad gezien. De politie vraagt zich af of er meer mensen zijn lastig gevallen door het duo en of er mensen zijn die ze kennen. Zij worden gevraagd zich te melden.

Mishandeling door vier personen

Een week later ging het opnieuw flink mis in Breda. Twee mannen werden in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 oktober tot bloedens toe geslagen. De twee mannen, vrienden van elkaar, zijn onderweg naar huis na een feestje in de stad. Op de Haagdijk zien ze vier personen lopen: drie mannen en een vrouw. Het groepje gedraagt zich toen al opvallend vervelend. Om ongeveer 03.15 uur lopen de twee mannen de brug over. En lopen de vier verdachten op korte afstand achter de slachtoffers aan. Ze krijgen er een vervelend gevoel bij. De twee mannen horen iemand uit het groepje zeggen dat er op die plek geen camera’s hangen. Dan wordt dat vervelende gevoel dat ze hebben alleen maar erger. Trap tegen hoofd

En ineens loopt het in de Pelmolenstraat ook echt uit de hand. De vier stellen zich intimiderend tegenover de twee slachtoffers en er ontstaat een woordenwisseling. Eén slachtoffer wordt in zijn gezicht geslagen en tegen zijn hoofd getrapt. Zijn telefoon wordt meegenomen. Het andere slachtoffer krijgt een vuistslag in zijn gezicht. De verdachten zijn drie mannen en een vrouw. Zij is slank, had haar haar in een knot, droeg een lange zwarte jas en zwarte tas met gouden gesp. De mannen zijn rond de 20 jaar, 2 droegen een zwarte pet, verder donkere kleding en lichte sportschoenen. De derde droeg een grijze jas en heeft donker haar.