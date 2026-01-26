Gedoe rond carnavalslied Lanterfantje: auteur Henk Temming wil het offline

Het carnavalsnummer 'Carnaval, Wie Viert Het Niet?!' van carnavalsduo Lanterfantje moet offline. Tenminste, als het aan Henk Temming ligt. De zanger is niet te spreken over het liedje, dat een cover is van het nummer 'Sinterklaas, Wie Kent Hem Niet'. Temming schreef dat nummer samen met zanger Henk Westbroek, die wél meewerkte aan de carnavalsvariant.

Romee van der Heijden Geschreven door

'Carnaval, wie viert het niet?! Carnaval, carnaval, en natuurlijk bier en friet', klinkt het in het nummer dat twee weken geleden werd gelanceerd. Het deuntje is gebaseerd op het origineel van de band Het Goede Doel met daarin Henk Westbroek en Henk Temming. Het Tilburgs duo Lanterfantje, dat bestaat uit journalist Thomas van Groningen en dj Koen Verhoof, vroeg aan Henk Westbroek om samen het carnavalsnummer op te nemen. "Henk zei: ik vind het leuk, ik werk mee", zegt Van Groningen. Waar Westbroek akkoord had gegeven om het sinterklaaslied te coveren, was er geen toestemming gevraagd aan de andere auteur van het originele nummer. Daarover kreeg het duo een mail van de muziekuitgeverij van het bandlid. "Nu horen wij dat Henk Temming geen toestemming wil geven voor ons carnavalsnummer", vertelt Van Groningen.

In de mail, die in handen is van Omroep Brabant, schrijft het management van Temming dat de zanger de nieuwe tekst niet kan waarderen. Ook wil het oud-lid van Het Goede Doel dat het nummer offline wordt gehaald en niet meer wordt gebruikt. Mocht Temming vrezen royalty’s mis te lopen, dan hoeft hij zich volgens zijn oude bandmaatje Henk Westbroek geen zorgen te maken. “Deze versie doet geen beroep op de oorspronkelijke auteursrecht”, schrijft hij op X. “Henk krijgt dus ook van deze versie zijn auteursrechtelijk deel.” 'Geen toestemming nodig'

Volgens Van Groningen is er officieel helemaal geen toestemming nodig als je op deze manier een variant maakt op het origineel. "Als je een liedje covert en je past de tekst aan, waardoor het een parodie wordt, dan mag dat", is hij van mening. "En wij hebben wel toestemming van Henk Westbroek. Wij denken dat we ons huiswerk goed gedaan hebben." Van Groningen hoopt dat het verder geen groot probleem wordt. Hij benadrukt: "Wij willen gewoon een leuk carnavalsliedje maken. Dat is ons enige doel." Het is niet de eerste keer dat Lanterfantje gedoe heeft met een carnavalsnummer. In 2023 maakte het Tilburgse dj-duo samen met artiest Gullie het nummer 'Ladder Zat', een parodie op het nummer 'Ladada (Mon Dernier Mot)' van zanger Claude. Het lied werd één dag na de lancering op verzoek van de maker van Spotify verwijderd. Beluister hieronder het liedje waar het om gaat:

