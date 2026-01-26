Brand in padelhal Son: 'Had veel erger kunnen aflopen'

In een sporthal aan de Rooijseweg in Son heeft maandag brand gewoed na werkzaamheden aan een afdak. De eigenaar van de hal ontdekte de brand en sloeg alarm. "De padelhal stond zo vol rook, ik zag niks meer", vertelt eigenaar Bennet van Duren.

Aan de buitenkant van de sporthal werd maandag een afdakje vernieuwd. Het vermoeden bestaat dat daar iets mis is gegaan.

Het vuur ontstond in een tussenwandje, waardoor de hele hal vol rook kwam te staan. Van Duren stond op het punt om training te gaan geven en belde de brandweer. "Ik wist niet goed wat te doen want ik had geen idee waar de rook vandaan kwam. Het is goed dat ik meteen de brandweer heb gebeld."

Brandweer weet erger te voorkomen bij brand in sporthal Son

Dat bleek net op tijd, want de brand smeulde in een tussenwand. De brandweer heeft een buitenmuur opengebroken om erbij te kunnen. "Als het vuur het dak had bereikt, had het veel slechter kunnen aflopen wist de brandweer ons te vertellen."

De sporthal bleef maandagavond gesloten. Het is nog onduidelijk of het Van Duren lukt om dinsdag weer open te gaan. In de hal ligt door de brand veel puin dat opgeruimd moet worden. "We hopen dat we dinsdag of woensdag weer open kunnen."