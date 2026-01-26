Vincent Janssen neemt de tijd voor kritische fan (7): 'We doen ons best'

Royal Antwerp, de club van Vincent Janssen uit Oss, verloor dit weekend in eigen huis met 0-2 van Charleroi. En dat raakt de trouwe supporters, zo ook de zevenjarige Jamie-Lee. Hij confronteerde Janssen na afloop van de wedstrijd met de nederlaag: "Het lijkt alsof jullie niet je best doen."

Het jochie vroeg z'n vader waarom de club toch zo slecht speelde. Zijn vader gaf het advies om het de spelers zelf te vragen en zo geschiedde. Vader en zoon wachtten de spelers op na de wedstrijd, want het jochie wilde verhaal halen bij 'de kapitein'. Op beelden op Instagram (gemaakt door z'n vader) is te zien dat de aanvoerder vanuit zijn auto uitgebreid de tijd neemt om het zevenjarig jochie te woord te staan.

"Voor de beker spelen jullie supergoed hè, maar als het niet voor de beker is, lijkt het alsof jullie je best niet doen", aldus de jonge Jamie-Lee tegen Janssen die net van het sportcomplex komt gereden in zijn auto.

"Heb je 't naar je zin gehad? Dat is het belangrijkste."

"We doen ons best wel, we doen ons best altijd, het ging alleen niet zo goed", legt Janssen hem rustig uit. "Of het nou de beker is of de competitie, we proberen altijd ons best te doen." De vader van het manneke valt het jochie bij met een opmerking over een wedstrijd die de 7-jarige afgelopen weekend speelde. Ook Jamie-Lee verloor. Janssen vraagt naar de wedstrijd: "Maar heb je wel je best gedaan? En heb je 't naar je zin gehad? Dat is het belangrijkste."

"Als ze verliezen, word ik daar toch altijd een beetje slechtgezind van.”

Het jochie verklaarde tegenover de Gazet van Antwerpen dat hij toch altijd een beetje 'slechtgezind' werd als zijn club verliest. Vincent Janssen is zijn favoriete speler, verklaarde de jonge fan achteraf. Vincent Janssen begon zijn voetbalcarrière bij TOP Oss. Bij zijn club Royal Antwerp FC pakte de 31-jarige Ossenaar al een titel en de beker. De oud-spits van onder andere AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahce staat nog een jaar onder contract in België.