Femke is woest: speciale bus voor dochter 's nachts in brand gestoken

Maandagnacht brandde een busje uit aan de Brasem in Oss. Maar het ging niet zomaar om een bus: de bus is speciaal ingericht voor de 16-jarige dochter van Femke. Haar dochter heeft een lichamelijke beperking en heeft de bus hard nodig om zich te kunnen verplaatsen. Femke is woest.

Femke werd om kwart over een ’s nachts door de buren wakker gemaakt. Eenmaal buiten wist ze meteen dat het goed mis was. "Ik zag mijn bus ineens in brand staan", zegt ze vol ongeloof. "Ik heb een tuinslang gepakt om het vuur te blussen, maar ik mocht eigenlijk niks doen van de brandweer."

"Ze heeft een zeldzame botaandoening. Ze ligt vooral op bed."

De 16-jarige dochter van Femke is erg afhankelijk van de bus. "Ze heeft een zeldzame botaandoening en ligt vooral op bed", legt haar moeder uit. "Die bus is daarom heel erg nodig voor haar dagelijks leven."

Met tranen in haar ogen doet Femke haar verhaal. "Ik ben vooral kwaad dat ze de bewegingsvrijheid van mijn dochter afnemen. Waarom? Dat is de vraag die achterblijft." En op die vraag heeft ze zelf geen antwoord. "Ik heb echt geen idee hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ik woon hier eigenlijk niet, want hier woont mijn ex. Ik ben hier voor mijn dochter omdat er hier geen trappen in huis zijn."

Dinsdagochtend is de schade op de grond nog te zien (foto: Noël van Hooft).