Zware mishandeling tijdens feest in Brabanthallen: trio opgepakt

Drie mannen uit Den Bosch zijn maandagavond aangehouden voor een zware mishandeling in oktober bij de Brabanthallen in Den Bosch. Het slachtoffer raakte zwaargewond en liep bij de mishandeling vermoedelijk blijvende hersenschade op.

In de nacht van 24 op 25 oktober werd het slachtoffer aangevallen tijdens de Nacht van Brabant, in de Brabanthallen aan de Diezekade in Den Bosch.

De 55-jarige man werd van achteren neergeslagen en viel daardoor frontaal op zijn gezicht. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. De man moest een levensreddende operatie ondergaan en heeft waarschijnlijk blijvende hersenschade. Veel getuigen zagen de mishandeling gebeuren.

Opsporing Verzocht

De beelden die van de mishandeling beschikbaar zijn, werden uitgebreid geanalyseerd. En maandagavond werd een deel van de beelden getoond in Opsporing Verzocht. Mede dankzij deze uitzending kwamen er tips binnen en kon de politie diezelfde avond drie mannen (32, 34 en 41 jaar) uit Den Bosch aanhouden.

Twee van de verdachten werden in het huis van één van hen aangehouden. De derde man werd thuis opgepakt. Het drietal wordt verdacht van betrokkenheid bij de zware mishandeling.

Blonde vrouw

Ondanks de aanhoudingen van maandag gaat de politie verder met het onderzoek. Zo is de politie nog altijd op zoek naar een blonde vrouw, die een belangrijke getuige kan zijn. Ook komt de politie graag in contact met mensen die toen iets hebben gezien of meer weten, maar met wie nog niet gesproken is.