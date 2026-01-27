Drie kinderen niet meer welkom bij PSV Handbal na 'conflict over douchen'

Een conflict bij PSV Handbal in Eindhoven is zo hoog opgelopen dat drie ouders een kort geding aanspannen tegen de club. Hun drie kinderen zijn van de club geroyeerd na onenigheid over douchen na het sporten, meldt belangenorganisatie Muslim Rights Watch. Volgens PSV Handbal is dat niet de aanleiding, zij zegt dat de ouders zich hebben misdragen.

De drie kinderen zijn in eind 2025 door PSV Handbal geschrapt als leden, iets wat de club ook spijtig vindt, laat voorzitter Toine Lodewijks weten in een statement. Volgens hem is het voor het eerst in de historie van de club dat kinderen bij de club zijn geroyeerd. Het zou volgens de ouders gaan om een conflict rondom het douchen. Hun kinderen zouden niet verplicht willen douchen. PSV stelt dat er juist sprake is van misdragingen van ouders en zij pleiten voor een 'veilige sportomgeving.' Over wat er precies is voorgevallen laat Lodewijks zich niet uit omdat er een kort geding is aangespannen. “Maar wij zouden nooit kinderen uit de club zetten als het alleen ging om verplicht wel of niet douchen.”

Religie speelt een rol bij conflict

De ouders worden bijgestaan door belangenorganisatie Muslim Rights Watch Nederland (MRWN), vertelt Adil el Kanfoudi van MRWN. Volgens hem speelt voor twee moeders religie een rol omdat het binnen de islam niet is toegestaan om publiekelijk naakt te zijn, of buiten het gezin anderen naakt te zien. Een van de kinderen wil niet douchen op de club. Met het kort geding willen ze het besluit van de club terug laten draaien. Muslim Rights Watch Nederland kwam met de ouders in contact nadat ze een brief kregen waarin werd gesteld dat hun kinderen geroyeerd werden na misdragingen van ouders. Volgens El Kanfoudi is er geen bewijs voor misdragingen, de club zou dit volgens hem verzonnen hebben. "Volgens de ouders is het gebotst op het onderwerp douchen, zij weten niet om wat voor misdragingen het gaat.” Dinsdag gesprek met burgemeester over conflict met PSV Handbal

Ook de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem buigt zich over de kwestie, bevestigt zijn woordvoerder. Dinsdag hebben de ouders van de drie kinderen gesprek met hem gehad. PSV Handbal ging eerder al met de burgemeester in gesprek. “We proberen een beeld te krijgen van wat er speelt. We kijken wat er past binnen onze rol en wat voor ondersteuning we kunnen bieden”, aldus de woordvoerder van Dijsselbloem. Wat het resultaat is van de gesprekken kan de woordvoerder niet zeggen. Wanneer het kort geding plaatsvindt is nog niet bekend. De belangenorganisatie wil met het kort geding voor elkaar krijgen dat de kinderen weer terug kunnen naar de club. Ook pleit ze voor een verbod op ‘de doucheplicht’ die volgens hem bij meerdere sportclubs zou spelen.