Mensen schieten Kitty massaal te hulp in haar zoektocht naar broodclipjes

Kitty van Gils uit Hilvarenbeek wordt overspoeld met broodclipjes nadat ze een oproep deed op sociale media. Ze wil haar overleden vader Noud eren met een kunstwerk gemaakt van de plastic sluitinkjes. “Door alle reacties moet dit natuurlijk een megakunstwerk worden.”

Het loopt storm bij de drogisterij waar Kitty haar eigen praktijk als mesoloog heeft. Veel mensen komen even langs om broodclipjes af te leveren. Ook krijgt ze veel foto’s van mensen die, net als zijzelf en haar overleden vader, de broodzaksluiting in de besteklade hebben liggen. “Dit had ik niet voorzien. Ik dacht: ik vraag even of iemand ze toevallig heeft. Nu blijkt dat heel Brabant ze in de lade heeft liggen.”

Kitty neemt altijd een rugzak mee naar haar werk. “Die is vanavond helemaal gevuld met plastic boterhammenzakjes waar clipjes in zitten die ik gekregen heb. In één zakje zaten zelfs nog broodkruimels”, zegt ze lachend. Ook een Udens bedrijf dat dagelijks tientallen miljoenen broodclipjes produceert die de hele wereld overgaan, stuurt een doosje met de plastic voorwerpen richting de kunstenares. De vader van Kitty overleed in 2023 aan de gevolgen van kanker. Toen hij veertien jaar was, werkte hij als bakker en bezorgde hij bestellingen bij boeren. Over elk broodclipje zei hij altijd: da’s sund om weg te gooien. En op zijn sterfbed zei hij tegen zijn dochter: mijn tijd is gekomen, niks aan te doen.

De verzamelde broodclipjes van Kitty (foto: Kitty van Gils).

Hoe gaat het kunstwerk eruitzien?

Het element tijd zette Kitty aan het denken. Elk clipje heeft een houdbaarheidsdatum en met het begrip tijd heeft de Hilvarenbeekse niet zoveel. “Mijn vader zei altijd: tijd is tijd. Daarmee bedoelde hij dat je nooit te laat moest zijn. Maar ik vind tijd echt ingewikkeld en heb vaak moeite om op tijd te zijn.” Daarom denkt Kitty eraan om een klok in haar kunstwerk te verwerken. Wanneer het af moet zijn, weet ze nog niet. “Maar ik ben wel verbaasd dat er zoveel verschillende soorten broodclipjes zijn. Je hebt ze in allerlei kleuren. Zo doe je zelf ook nog eens ontdekkingen. Mijn vader zou er erg om gelachen hebben”, besluit ze.