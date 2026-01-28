Cokeklapper in Moerdijk past in trend en dat is niet best

4830 kilo cocaïne, onderweg naar Moerdijk met een straatwaarde van een paar honderd miljoen euro. Het is een van de grootste ladingen coke die ooit in in ons land is onderschept. Maar het past in een trend die we al zeker tien jaar zien: een aanzwellende toestroom van duizelingwekkende partijen drugs.

Willem-Jan Joachems

Voor wie denkt dat de drugs voor de thuismarkt hier zijn is het antwoord, nee. Bijna alle drugs zijn op doorreis. Nederland is niet meer dan een logistiek knooppunt en Brabant is een ideaal radartje met zijn vele distributieloodsen. Het verdwijnt snel weer naar het buitenland. Via personenauto's met verborgen ruimtes, in busjes, vrachtwagens, verstopt in de trein en met vliegtuigjes. De drugs gaan naar landen waar het nog meer waard is dan hier. Tel uit je miljoenenwinst.

'500 Ferrari's'

Drugssmokkel vanuit Zuid-Amerika is al sinds de jaren tachtig bekend in Brabant. In het achterland van de wereldhavens Antwerpen en Rotterdam is het goed zaken doen. Maar eind vorige eeuw ging het om 'bescheiden' partijen van hoogstens een paar honderd kilo. Dat veranderde. In 2016 ontdekte de douane in Antwerpen een recordlading van 5000 kilo coke. De bestemming: een loods in Made. De officier van justitie zei later op zitting: "Daar kan een Boeing 787 Dreamliner van worden gekocht (..) of 500 Ferrari's ". En die bijna vijf ton is het gewicht van een volwassen Aziatische olifant, legde hij nog uit.

Het was een zeldzaam grote hoeveelheid die de alarmbellen deed afgaan. Zeker toen een jaar later in Antwerpen een lading werd onderschept van 7000 kilo met bestemming Oosterhout. In 2018 ontdekte de douane in Antwerpen een partij van 5091 kilo coke. De bestemming was Oss. Ook in 2019 bleven de tonnen ons om de oren vliegen. In Oosterhout arriveerden kort na elkaar twee partijen van 4000 en 3500 kilo. In dat jaar kwam het aantal drugsvangsten in Brabant bij elkaar opgeteld boven de elf ton. Toen zaten de drugs vooral verstopt tussen bananen of ananassen. De smokkelaars werden daarna wel wat creatiever. Wat volgde was een dip in de coronajaren. Toen doken er nauwelijks megapartijen op. De wereldhandel kwam stil te liggen. De Encrochat-hack in 2020 verstoorde de onderwereld nog verder. Maar een opleving liet niet lang op zich wachten. In het najaar van 2022 haalde de douane in Antwerpen 8000 kilo coke uit een container, met bestemming een adres in Flevoland.

Piekjaar 2023 De haven van Antwerpen beleefde in november 2023 de grootste klapper ooit: 11,5 ton coke in een zending. Dat was op wereldschaal zelfs zeldzaam veel. De Antwerpse haven beleefde ook een recordjaar van meer dan 120.000 kilo coke. Die hoeveelheid is nooit overtroffen. Gek genoeg trof de haven van Rotterdam in datzelfde jaar ook een lading aan die ze nog lang zal heugen: ruim 8000 kilo coke werd onderschept. Een record in Nederland, ook nog niet overtroffen.

In 2024 was het een hijskraan die volop in de schijnwerpers kwam te staan. Hij werd het land ingevoerd vanuit Zuid-Amerika, naar Moerdijk en bleek volgepropt met 3000 kilo coke. 2025 piekte het nog verder in Brabant. In Standdaarbuiten (3300 kilo) en Ulvenhout (2589 kilo) haalde de politie megavangsten van de straat. In de Rotterdamse haven vond de douane een gigantische lading (2950 kilo) die een tussenstop moest maken in Klundert. ‘Kleinere’ vondsten, waren er in onder meer Breda en Erp. Het was een jaar waarin zeker negen ton werd onderschept in Brabant alleen al, bijna weer een recordjaar dus. En begin dit jaar volgde weer een enorme vangst: 4830 kilo, verstopt in magneten. Met bestemming Moerdijk. Het spul werd er vrijwel zeker in de Rotterdamse haven al uitgehaald, want doorvoeren is verboden. De containers werden gevolgd tot op de plek van aflevering.

'Goeie' handel Er wordt in Zuid-Amerika steeds meer cocaïne verbouwd, blijkt uit cijfers van politiediensten zoals Europol. Dat het aanbod groeit in Europa is af te lezen aan de groothandelsprijs. Dat is de prijs die criminelen onderling rekenen. Die prijs daalde fors. Was die in 2015 nog zo'n 25.000 de kilo. In 2025 was die gekelderd tot 15.000 euro en zelfs 13.000 euro de kilo. Dat is historisch laag. De winst per kilo wordt kleiner. Criminelen kunnen hun winst vergroten door nog meer te importeren. Maar daarmee groeit het aanbod en daalt de prijs nog verder. Gek genoeg maakt het voor consumenten niks uit want er lijkt geen enkele marktwerking in de drugswereld: een grammetje coke is nog steeds 50 euro net als 25 jaar geleden. Ook de vangst van grote partijen drugs lijkt geen invloed te hebben op de prijs. Want er komt kennelijk veel meer binnen dat niet gepakt wordt en gewoon naar de klanten gaat. Als je bedenkt dat de wereldmarkt blijft groeien, dan blijft het aantrekkelijk als criminele investering.

De magneet waarin de cocaïne zat verstopt (foto: OM)

