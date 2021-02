Mega-coketransport: smokkelaar uit Oss moet zes jaar de cel in

Een foto van de vondst die de politie publiceerde op 27 februari 2018. (Foto: politie) vergroot

Een transportondernemer uit Oss moet zes jaar de cel in voor de smokkel van ruim 5000 kilo cocaïne. De lading had een gigantische waarde: zo'n 170 miljoen euro. Het was een van de grootste cokevangsten ooit met bestemming Brabant. Dat bepaalde de rechter in Rotterdam dinsdag.

De lading coke werd begin 2018 vanuit de Colombiaanse havenstad Santa Marta verzonden met een zeeschip. De drugs zaten verstopt tussen de bananen. In de haven van Antwerpen ontdekte de douane dat er iets niet pluis was. Ze vonden 5091 kilo cocaïne.

De politie haalde alles er stiekem uit, maar liet een klein beetje zitten voor het bewijs. De zeecontainer kreeg een verborgen camera en microfoon, ook voor het bewijs. Daarna werd gewacht tot iemand hem kwam ophalen. Dat gebeurde een paar dagen later. Een achtervolgingsteam ging erachter aan.

Op de vrachtbrief stond een adres in de haven van Moerdijk. Maar de truckchauffeur reed dwars door Brabant, naar Oss. Daar stonden een Colombiaan en de Osse transportondernemer de vracht al op te wachten. Die Colombiaan -Ricardo L.- was anderhalf uur eerder aan komen lopen en was aan het wachten in de loods. Andere mensen in de loods kenden de gast niet, wisten niet wat hij kwam doen en konden hem niet verstaan. Behalve dan voor de Osse transporteur: voor hem was het vanzelfsprekend dat de Colombiaan er was, oordeelt de rechtbank.

Rotte bananen

De zeecontainer met zegel werden gefotografeerd door de Colombiaan en Ossenaar. En het zegel werd tegen de douaneregels in verbroken. Toen de deur werd geopend zei de Osse transportondernemer: "Als ooit iemand komt zijn we gewoon bananen aan het sorteren, ja? De rotte bananen."

Daarna viel de politie binnen. Agenten arresteerden beide mannen. De Colombiaan was er vermoedelijk op uitgestuurd om de vracht te controleren en vrij te geven voor verder transport. Ook de transportondernemer (45) werd in de boeien geslagen. Het was zijn loods.

Agenten vonden in de loods 20 pallets met bananen, evenveel als de pallets met coke die er uit moesten. Die pallets moesten er als vervanging in, voor het verdere transport naar een normale afnemer.

Het OM had negen jaar cel tegen de Ossenaar geëist. Zijn advocaat vroeg om vrijspraak. De Ossenaar zei dat hij van niks wist en er in geluisd is. De rechtbank legde een lagere straf op omdat de zaak vertraging heeft opgelopen en dan mag een verdachte gecompenseerd worden in straf.

De cokezaak speelt in Oss net als die rond Operatie Alfa, van Martien R. die ook wordt verdacht van cokesmokkel. Maar nooit is er iets gebleken van een verband. Het lijken twee totaal los van elkaar staande drugszaken.

