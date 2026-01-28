'Rupsje Nooitgenoeg', zegt vakbond na aankondiging ontslagen bij ASML

ASML wil vele honderden banen schrappen in de managementlaag – iets wat vakbond CNV ‘compleet heeft overdonderd'. De vakbond zegt woensdagmiddag in gesprek te gaan met het bedrijf over de ontslagen. "Dan horen we meer details", geeft een woordvoerder van CNV aan.

De chipmachinemaker doet de ingreep na een recordjaar qua omzet. De Veldhovense chipmachinemaker behaalde vorig jaar een omzet van 32,7 miljard euro, een stijging van 16 procent vergeleken met het voorgaande jaar. Arjan Huizinga, onderhandelaar van CNV, zegt in een persverklaring dat ASML daarom een ‘diffuus (red. onduidelijk en vaag) verhaal’ ophangt.

Ongeveer 1700 medewerkers, waarvan 1400 in Nederland, worden ontslagen, zo meldde de chipmachinemaker uit Veldhoven woensdagochtend. Volgens financieel topman Roger Dassen is dat nodig omdat de organisatie 'te stroef is geworden', waardoor ingenieurs veel tijd kwijt zijn aan zaken die niet met innovatie van doen hebben.

'Rupje Nooitgenoeg'

“Het geld klotst tegen de plinten", zegt Huizinga. "In een poging om nog meer winst te maken, moet er blijkbaar gestroomlijnd worden. Het bedrijf wil de focus op engineering en innovatie versterken. Daarbij lopen blijkbaar 1700 mensen in de weg die vooral in de procesbegeleiding werken. Dit doet me heel erg denken aan Rupsje Nooitgenoeg.”

De chipmachinefabrikant zegt dat een deel van de mensen die hun baan verliest overgeplaatst kunnen worden naar nieuwe functies. “Maar je weet dat daar maar een deel van de getroffen medewerkers voor in aanmerking komt”, zegt Huizinga in de persverklaring. “Bovendien zal ook lang niet iedereen dat willen.”

Een woordvoerder van CNV kon woensdagochtend niet zeggen hoeveel leden van de vakbond werkzaam zijn bij het Veldhovense bedrijf. Het bedrijf hoopt in elk geval snel meer werknemers te bereiken als vakbond. "Daar gaan we zeker op doorpakken, maar het nieuws is nog vers, dus we moeten nog kijken hoe of wat.”

Recordomzet na recordomzet

Topman Christophe Fouquet verwacht dat 2026 'weer een groei-jaar' wordt, met een omzet van tussen de 34 miljard en 39 miljard euro. De omzet in het eerste kwartaal van dit jaar komt naar verwachting uit tussen de 8,2 miljard en 8,9 miljard euro.