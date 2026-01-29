Plattelandsdorp wil al jaren een stembureau, maar gemeente wijst verzoek af

Nog nooit heeft Babyloniënbroek een stembureau gehad. Al jaren strijdt de dorpsraad ervoor, maar de gemeente Altena wijst haar verzoeken telkens af. Dat het plattelandsdorpje het tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart wederom zonder stembureau moet doen, leidt tot ongenoegen.

Om een bolletje rood te kleuren, moeten inwoners van Babyloniënbroek tijdens verkiezingen al jaren ergens anders heen. Ze kunnen terecht bij een stembureau in Meeuwen, Eethen of Almkerk, maar die liggen drie tot zeven kilometer verderop. Voor ouderen die minder mobiel zijn, is dat 'geen kleinigheid, maar een forse drempel’, vindt secretaris Henri Verhagen van Dorpsraad Babyloniënbroek. “Elke persoon die niet naar het stembureau kan, is er één te veel”, zei hij eerder al tegen Omroep Brabant. Genoeg mogelijkheden

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in oktober, diende Verhagen een verzoek in voor stembureaus in het dorp. Hij droeg zelfs drie mogelijke stemlocaties aan. Tevergeefs.

Ook in maart zijn er geen stembureaus in Babyloniënbroek. En dat vindt Verhagen gek. Er staan volgens hem namelijk genoeg vrijwilligers klaar om een stembureau bij de kerk, ijsclub en basisschool in het dorp te bestieren. “Ik snap het bezwaar van de gemeente dus niet.” Overigens moest Verhagen dit besluit vernemen via Omroep Brabant, de gemeente Altena had hem nog niet ingelicht. Gemakkelijk maken

“Net als wij vinden veel fracties het ook gek dat er geen stembureau in ons dorp is”, vervolgt Verhagen. Zo stelde CDA Altena nogmaals vragen over de toegankelijkheid van stembureaus, die volgens hen niet optimaal is in Babyloniënbroek.

"Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor een goed georganiseerd, toegankelijk en betrouwbaar stemproces."

Het college concludeert daarentegen dat het stemproces in de gemeente Altena het beste gewaarborgd blijft zoals dat nu is, dus zonder stembureau in Babyloniënbroek. Altena telt 32 stembureaus die op centrale locaties en natuurlijke routes van inwoners liggen. Binnen een straal van vier kilometer zou er voor iedere inwoner een stembureau te vinden moeten zijn. “Extra stembureaus in de kleine kernen voegen niks toe in bereikbaarheid of verhoging van het opkomstpercentage", zegt burgemeester Egbert Lichtenberg. Is er geen alternatief?

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd er wel een mobiel stembureau geplaatst in Babyloniënbroek. "Er werd niet of nauwelijks gebruik van gemaakt", blikt Lichtenberg terug. En dus zullen Verhagen en zijn dorpsgenoten in maart wederom elders hun stem moeten uitbrengen.