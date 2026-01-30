In spectaculair jaar wil deze veldrijdster nog paar keer toeslaan

Ze is niet de topfavoriet, maar Aniek van Alphen gaat zaterdag bij het WK Veldrijden voor de winst. Voor de 26-jarige renster uit Hapert zou een goed resultaat in het Zeeuwse Hulst perfect passen in haar tot nu toe uitstekende seizoen.

Bij de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide afgelopen zondag eindigde Van Alphen ‘maar’ als twaalfde. Het bleek genoeg voor een tweede plek in het eindklassement. Daardoor mocht ze het podium op en is ze een bedrag van zo’n 20.000 euro rijker. “Het wil zeggen dat ik een heel goed seizoen rijd", zegt Van Alpen die eind november een wereldbekerwedstrijd won in Frankrijk. "In het begin liep het wat makkelijker, het gaat niet bepaald vanzelf meer. Het niveau ligt hoog en de verschillen zijn niet groot.”

Belangrijkste wedstrijd

In het Superprestige-klassement, dat bestaat uit acht wedstrijden in België, staat de Hapertse bovenaan. Op 7 februari hoopt ze daar de winst in Middelkerke naar zich toe te trekken. “Dit is voor mij de belangrijkste wedstrijd op de kalender. Ik moet mijn vorm nog een paar weken proberen vol te houden.” Bij het WK komende zaterdag in Hulst gaat Van Alphen voor een podiumplek. De concurrentie is enorm gezien de selectie van onder andere landgenoten Lucinda Brand, Ceylin Alvarado en Puck Pieterse. “We weten wie de favorieten zijn, maar de wedstrijd moet nog gereden worden. Ik sta iedere wedstrijd aan de start met de intentie om te winnen, anders kan ik net zo goed niet meedoen. Dat wil vervolgens niet zeggen dat ik achteraf niet tevreden kan zijn met minder.”

Aniek van Alphen tijdens een wedstrijd in België (foto: Rob Pauel/Orange Pictures).

Ondanks een uur afzien in Hulst gaat ze ook genieten. “Een WK in eigen land mogen rijden is heel speciaal. Het parcours is voor mij nog wel een verrassing, daar kom ik pas achter tijdens de verkenning. Ik hoop op een technisch rondje, dat ligt mij.”

"Ik denk dat ik dat na twee dagen al beu ben."

Na het veldrijseizoen is er eindelijk tijd voor rust. Alhoewel rust? “Ik laat zeker een week en misschien wel twee weken de fiets staan. Dat zeg ik nu tenminste, maar ik denk dat ik dat na twee dagen al beu ben. Normaal gesproken ga ik op wintersport, maar dat zit er dit jaar niet in. Ik kan ook genieten van een wandeling met de hond in de bossen of bij zee. Even de wedstrijdspanning eruit.” De reden dat de lange latten ombinden niet lukt, is dat ze naast het veldrijden ook kansen krijgt op de weg bij haar team Fenix-Deceuninck. “Hoe mijn programma eruit gaat zien, is nog niet bekend. Wel ben ik benieuwd naar mijn ontwikkeling op de weg.”