Celstraf geëist tegen arts die borsten patiënten betastte

Tegen een 39-jarige voormalige anesthesioloog van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is woensdag in de rechtbank in Den Bosch een celstraf van vier weken geëist De arts wordt ervan verdacht tijdens operaties ontuchtige handelingen te hebben gepleegd met patiënten in het ziekenhuis in Eindhoven.

Het Openbaar Ministerie heeft vier weken celstraf geëist tegen hem, waarvan drie weken voorwaardelijk. Naast de celstraf eiste de officier van justitie een werkstraf van 120 uur. Volgens de officier heeft de arts geen seksuele intenties gehad, zoals hij zelf ook zegt, maar die zijn 'niet nodig om buiten je boekje te gaan'.

De arts uit Nijmegen zou in november 2022 in een operatiekamer van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven de borsten van twee vrouwelijke patiënten hebben aangeraakt. Dat gebeurde nadat hij hen onder narcose had gebracht voor een borstverkleinende operatie.

Non-actief

Een assistent die getuige was van de betastingen meldde beide incidenten bij de ziekenhuisleiding. De anesthesioloog werd op non-actief gezet en zijn tijdelijke contract werd niet verlengd.

In 2024 legde het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle de man een voorwaardelijke schorsing van zes maanden op. Het aanraken van borsten behoorde niet tot zijn taken, was niet noodzakelijk en is te kwalificeren als seksueel grensoverschrijdend gedrag, zo vatte de officier het oordeel van het college samen.

Vertrouwen geschaad

Beide betrokken patiënten deden aangifte. Een van hen was een verpleegkundige in opleiding van 17 jaar. In haar door haar advocaat voorgedragen slachtofferverklaring zei zij dat de gebeurtenissen haar ernstig hebben aangegrepen. Zij verloor haar vertrouwen in artsen en zag zich genoodzaakt een andere opleiding te gaan volgen.

De verdachte zag door de zaak zijn toekomst als arts nagenoeg verdampen, zo schetste hij de rechtbank. "Het is een nachtmerrie geweest, een hel", zei hij. "Ik ben in een diep gat terechtgekomen."