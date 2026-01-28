Brandbrief werkt: Breda stelt herstel kademuur voor festivals uit

De gemeente Breda stelt de geplande werkzaamheden aan de verzakte kademuur aan de Nieuwe Prinsenkade uit. De beslissing volgt op een brandbrief van verschillende festivalorganisaties, waarover Omroep Brabant eerder berichtte. Daarmee komt er in mei toch ruimte voor het grote podium op het ponton in het Spanjaardsgat en kunnen evenementen als Breda Jazz en Spinola Live zoals vanouds doorgaan.

Veiligheid en groot belang Organisatoren van onder andere Breda Jazz, Spinola Live en het Spanjaardsgat Orkest Festival trokken daarop aan de bel. In een brandbrief waarschuwden zij dat evenementen zonder het ponton niet of slechts in sterk afgeslankte vorm konden plaatsvinden. Grote orkesten die al waren vastgelegd, zouden niet meer welkom zijn. Ook wezen zij op mogelijk onveilige situaties door drukte rond de Hoge Brug.

Uit inspecties bleek twee jaar geleden dat de historische kademuur niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Om risico’s te voorkomen werd de kade al met hekwerk afgezet en werkte de gemeente aan plannen voor herstel. Die werkzaamheden zouden grote gevolgen hebben voor evenementen in en rond de haven, omdat er geen plek zou zijn voor het ponton dat wordt gebruikt bij festivals.

Na overleg met de betrokken partijen heeft de gemeente besloten de werkzaamheden pas na de grote mei-evenementen op te starten. "Veiligheid blijft prioriteit, maar we zien ook het grote belang van deze evenementen voor de stad", laat een woordvoerder weten. Door het herstel uit te stellen, kan het ponton met een groot podium in het Spanjaardsgat worden geplaatst en kunnen de geplande festivals als vanouds doorgaan.

Wel gevolgen voor Havenfeesten en Swim to Fight Cancer

Het uitstel betekent niet dat het probleem van de kademuur voor iedereen van de baan is. Waar de evenementen in mei gewoon door kunnen gaan, ligt dat anders voor bijvoorbeeld de Havenfeesten in augustus. Ook Swim to Fight Cancer (juni) en de Lichtsloepenparade (september) kunnen last van de werkzaamheden hebben. Mogelijk moeten zij aanpassingen doen. De gemeente gaat daarover in gesprek met de organisatoren.

Breda benadrukt dat herstel noodzakelijk blijft en dat er vernieuwd moet worden. Probleem is dat direct achter de muur een grote gasleiding ligt die in een beperkte periode tijdelijk buiten gebruik kan worden gesteld. In de winter is de leiding nodig om aan de gasvoorziening te voldoen, dus moet dat in de zomer en herfst gebeuren. De werkzaamheden moeten daarom plaatsvinden tussen maart en oktober 2026.

"Wij zijn er blij mee", zegt Dirk van der Voort, organisator van Spinola Live en het Spanjaardsgat Orkest Festival. "En voor de Havenfeesten zullen we contact hebben met de gemeente. Fijn dat het zo is opgelost."