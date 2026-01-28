TOP Oss opnieuw bestraft vanwege omstreden confederatievlag op tribune

De KNVB heeft TOP Oss een voorwaardelijke boete opgelegd. Tijdens de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag in december was de omstreden confederatievlag te zien op de tribune. Die vlag wordt geassocieerd met het slavernijverleden.

De voetbalbond tikt de Osse club op de vingers. TOP krijgt een voorwaardelijke boete van 3750 euro met een proeftijd van twee jaar om de vlag op de tribune. “Dit vanwege het schaden van de belangen van de sectie betaald voetbal of de voetbalsport in het algemeen door het niet innemen en/of toelaten dan wel het niet (laten) weghalen van de confederatievlag, welke vlag werd getoond bij gelegenheid van de op 12 december 2025 gespeelde wedstrijd TOP Oss – ADO Den Haag”, zo luidt de verklaring van de KNVB.

De aanklager betaald voetbal veroordeelde TOP Oss in 2023 al eens omdat de confederatievlag op de tribune te zien was. De club kreeg ook toen een voorwaardelijke boete. De looptijd van twee jaar was afgelopen. In die perioden deden zich geen incidenten voor.