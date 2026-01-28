Rechtbank geeft pandeigenaar gelijk: krakers moeten binnen week vertrekken

De bewoners van de vrijplaats Knoflook in Den Bosch moeten het gekraakte pand aan de Havendijk binnen zeven dagen verlaten om asbest. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag besloten. Zij mogen het pand een jaar lang niet in.

Totdat de krakers afgelopen november te horen kregen dat er asbest was gevonden. Het kankerverwekkende spul werd ontdekt in een onderzoek dat was ingesteld in opdracht van de pandeigenaar, Edison Vastgoed in Vught.

Twintig jaar geleden werd het pand aan de Havendijk in Den Bosch gekraakt. Het stond al jaren leeg en was volgens de krakers in verval geraakt. Sindsdien is het uitgegroeid tot een creatieve, culinaire en sociale hotspot. Mensen lopen er in en uit, allemaal in een ontspannen sfeer. "De eigenaar liet het verloederen, wij hebben er nieuw leven in geblazen", vertelde bewoner Kevin eerder aan DTV Nieuws .

Huizen bouwen

De vrijplaats ligt in de zogenoemde Bossche Stadsdelta, een gebied waar de gemeente huizen wil bouwen. Volgens de projectontwikkelaar gaat het om niet-hechtgeboden asbest, dat zich makkelijk verspreidt in het pand.

De krakers kregen daarom te horen dat ze binnen een paar dagen moesten vertrekken. Dat vonden ze onredelijk en ze weigerden te vertrekken. Ze wilden er blijven wonen tot er daadwerkelijk een schop in de grond gaat.

Ontruiming

De eigenaar van het pand is nu naar de rechter gestapt om het pand te laten ontruimen, zodat hij het asbest kan laten saneren en het perceel kan herontwikkelen. De rechtbank heeft woensdag besloten dat de krakers zeven dagen te tijd hebben om het pand te verlaten.

Volgens de rechtbank verblijven de krakers zonder recht en toestemming in het gebouw. De rechtbank snapt dat de ontruiming ingrijpend is voor de krakers, maar het is volgens haar niet disproportioneel. "De bewoners en bezoekers lopen ernstige gezondheidsrisico's door het aanwezige asbest", schrijft de rechtbank in haar vonnis. Na de ontruiming mogen de krakers het pand een jaar lang niet in.