Saibari had geen idee of punt voor PSV genoeg was: 'Te ver van de bank af'

Ismael Saibari en Jerdy Schouten balen dat PSV de volgende ronde van de Champions League niet heeft weten te halen. Wel vinden ze dat de Eindhovenaren mooie dingen hebben laten zien in deze Europese campagne. "Het was alleen niet goed genoeg en daar moet je ook kritisch op zijn", zegt aanvoerder Schouten.

Even leek het allemaal goed te komen voor PSV. Ismael Saibari maakte een schitterende goal en met een 1-1 eindstand zou PSV door zijn gegaan naar de volgende ronde. "Op het veld wist ik niet of we met een punt door zouden gaan", zegt de doelpuntenmaker na de wedstrijd. Peter Bosz liet op de persconferentie weten de spelers aan zijn kant van het veld wel te hebben verteld dat het resultaat voldoende was geweest, maar dat kreeg de Marokkaan niet mee: "Ik was te ver van de bank af, dus ik wist niet hoe we ervoor stonden."

Aanvoerder Jerdy Schouten zag het wel gebeuren na de gelijkmaker: "Ik vond dat wij ook goed in de wedstrijd zaten en dan denk je: Het gaat ons lukken." Uiteindelijk gooide Harry Kane roet in het eten door de eindstand op 1-2 te zetten. "Ik baal nu vooral, want je bent uit de Champions League. We weten ook wel dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld, maar uiteindelijk is dat als sportman niet goed genoeg."

"Je kan de bus parkeren of doorgaan."