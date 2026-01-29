Advertentie
Sneeuw zorgt voor gladheid, KNMI roept code geel uit
Vandaag om 06:31
Op veel plaatsen sneeuwt het of heeft het gesneeuwd, daardoor kan het glad zijn. Het KNMI heeft donderdagochtend daarom code geel uitgeroepen.
De meeste gladheid verdwijnt in de loop van de dag weer. In het westen kan er een centimeter sneeuw vallen. Richting het oosten ligt er al hier en daar een flinke laag en blijft het de komende uren nog licht sneeuwen.
Code geel geldt voor het hele land behalve Zeeland
