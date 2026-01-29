Sneeuw zorgt voor gladheid, KNMI roept code geel uit

Op veel plaatsen sneeuwt het of heeft het gesneeuwd, daardoor kan het glad zijn. Het KNMI heeft donderdagochtend daarom code geel uitgeroepen.

De meeste gladheid verdwijnt in de loop van de dag weer. In het westen kan er een centimeter sneeuw vallen. Richting het oosten ligt er al hier en daar een flinke laag en blijft het de komende uren nog licht sneeuwen.