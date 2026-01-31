Van het oranje naar de regenboogtrui: 'Moest eerste dag wel overgeven'

Toen Hetty van de Wouw in 2016 bij de topsportselectie kwam, keek ze met bewondering naar de baanwielrensters in de regenboogtrui. Nu de 27-jarige Kaatsheuvelse zelf drievoudig wereldkampioen is, mag ze komend EK de kampioenstrui aan. "De eerste keer dat ik 'm aantrok, voelde het alsof het niet mocht."

Met een zilveren keirin-medaille op de Olympische Spelen 2024 in Parijs liet Van de Wouw al zien bij de absolute wereldtop te horen. Een jaar later was het WK pas echt haar toernooi met goud op de sprint, teamsprint en kilometer tijdrit. “Dat ik me wereldkampioen mag noemen, voelt heel speciaal. Het is overigens niet zo dat mijn leven is veranderd. Na de Spelen werd ik wel wat vaker herkend op straat of de supermarkt, maar het is niet zo dat dat veel meer is geworden.”

Tijdens het EK in het Turkse Konya, dat komende zondag van start gaat, zal er veel aandacht uitgaan naar Van de Wouw. De rol als favoriet is nieuw voor ‘Hetty Raketty’. “Ik voel dat de ogen op me gericht zijn, al is dat meer een dingetje van de buitenwacht. Op de baan moet ik nog steeds hetzelfde doen als eerst. Ik weet, mede door de Olympische Spelen en het WK, dat ik op mezelf kan vertrouwen. Een eendagsvlieg ben ik zeker niet, ik weet hoe ik een goede prestatie leveren.” De Kaatsheuvelse verwacht niet dat tegenstanders zich gaan aanpassen aan haar. “Als je op de weg fietst, kun je een tactiek toepassen met een ploeg. Op de baan is het veel individueler, je doet wat voor jou werkt.”

