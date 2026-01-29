Eigenaar Bert opgelucht na nachtelijke brand in zorgboerderij

In de nacht van woensdag op donderdag krijgt Bert van der Burgt de schrik van zijn leven. Om twee minuten voor twee belt zijn buurman Hans: de werkplaats van zijn zorgboerderij in Oijen staat in brand. Vlammen slaan metershoog uit het dak. Bert springt in zijn auto en is er nog voor de brandweer arriveert. "Toen ik hier aankwam schrok ik me dood," vertelt hij.

Ruud Ritzen Geschreven door

Een paar uur later staat de eigenaar en oprichter van zorgboerderij Burgthoeve zichtbaar opgelucht tussen de nog rokende puinhopen van wat ooit de werkplaats was. De brandweer had de grote brand relatief snel onder controle. Mede dankzij buurman Hans, die wakker werd van een rooklucht. Toen hij de gordijnen opende, zag hij de vlammen uit het dak slaan en belde hij Bert. Zijn vrouw Ilse belde ondertussen de brandweer. "De ramp was niet te overzien geweest als we hadden doorgeslapen. Dan was er vanmorgen echt een ramp gebeurd", vertelt Bert. Zichtbaar beduusd vertelt de eigenaar dat de hele buurt meteen op de stoep stond om te helpen. "Ondanks alle ellende is het heel mooi hoe dat verlopen is."

"Wanneer kunnen we weer aan de slag?"

Burgthoeve is een zorgboerderij waar 25 bewoners permanent wonen en werken onder begeleiding. Tijdens de brand werden de bewoners geëvacueerd, maar na een paar uur konden ze weer terugkeren. "De bewoners hebben een aantal uren bij de buren doorgebracht. Ze zijn natuurlijk verschrikkelijk geschrokken," vertelt Van der Burgt. Naast zorgboerderij is Burgthoeve ook een paardenmelkerij. De ruim honderd paarden moesten midden in de nacht in veiligheid worden gebracht. Geen enkel paard raakte gewond, wat bijna een wonder mag heten als je de overblijfselen van de loods ziet. Donderdagochtend konden ook zij weer terug naar hun verblijven.

"Het geeft de kracht om te zeggen: niet zeuren, doorgaan."

Diezelfde donderdagochtend kwam iedereen in de kantine bij elkaar. Van der Burgt was onder de indruk van de veerkracht van zijn mensen. "Als je ziet hoe ze elkaar steunen, geeft dat toch weer de kracht om te zeggen: niet zeuren, doorgaan." Dat was ook het eerste wat hij terughoorde van de bewoners: "Wanneer kunnen we weer aan de slag?" Daar is Van der Burgt inmiddels druk mee bezig. De zorgboerderij heeft een andere locatie waar de bewoners voorlopig aan de slag kunnen. Zodra het mogelijk is, wil Van der Burgt zo snel mogelijk beginnen met de herbouw van de werkplaats.

Oorzaak brand Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brandweer doet nog onderzoek, waarbij ook wordt gekeken naar de deeltjes van de zonnepanelen die in de buurt terecht zijn gekomen. Van der Burgt heeft geen idee. "Ik snap er niks van, want de stroom gaat er ’s avonds altijd af," zegt hij.