Van verboden plan tot lichtspektakel: carnaval in Asten

Precies 66 jaar geleden had Asten een strenge burgemeester die niets van carnaval moest hebben. Maar de opa van Rudi Feijen wilde het feest wél vieren en wist hem te overtuigen. Zo werd carnavalsvereniging CS De Klot geboren. Inmiddels is de club uitgegroeid tot een grote en creatieve vereniging. En dat is dit jubileumjaar goed te zien, want Asten wordt drie dagen lang omgetoverd tot een bijzonder lichtfestival.

Asten wordt op donderdag, vrijdag en zaterdag in het licht gezet. Elf objecten worden verlicht. Het doet denken aan het Eindhovense lichtfestival Glow, waar de carnavalsvereniging ook inspiratie en hulp vandaan haalde. "Maar we zijn natuurlijk niet zo spectaculair als Glow", zegt Ludo van Horssen, de technische man van de vereniging, terwijl hij zich buigt over de installatie waarmee molen Oostenwind wordt verlicht. Toch denkt de club een mooie route te hebben gemaakt waar iedereen welkom is.

"Niets mocht, de burgemeester vond het niet goed."

66 jaar geleden kwam een groep mannen bij elkaar in hotel Van Rooij in Asten. "Precies twee weken voor carnaval", zegt Rudi Feijen. "Op die plek is het ontstaan. Er was toen nog helemaal geen carnaval in Asten, niets mocht. De burgemeester vond het niet goed." En daar legde Pieter Feijen, de opa van Rudi, zich niet bij neer.

De kostuums waren klaar, de onderscheidingen gemaakt en de raad van elf stond gereed. Met die voorbereidingen ging Pieter naar de burgemeester. "Hij was heel overtuigend. Uiteindelijk ging de burgemeester akkoord", zegt Rudi. "Het was nog heel kleinschalig, met een kinderoptocht en een sleuteloverdracht. Achteraf vond de burgemeester het geweldig."

"Mensen vinden het ongedwongen gezellig hier."

Klotland werd geboren. Inmiddels bestaat CS De Klot uit bijna 200 vrijwilligers en wordt er iedere elf jaar een jubileum gevierd. "We zijn heel sterk in organiseren", zegt Rudi. "We bedenken telkens weer nieuwe concepten. We hebben hier elk jaar Reundje Klot, daar komen 10.000 mensen op af. Mensen vinden het gewoon ongedwongen gezellig hier." Nu is er een mini Glow. Toen het idee op tafel kwam, was er meteen enthousiasme. Maar al snel kwam er ook stress. "Ik dacht: waar gaan we aan beginnen?", zegt Ricky Berkers van de club, die ook bij een licht en geluidsbedrijf werkt. "Ik weet nog niet goed waarom ik ja heb gezegd", lacht hij. "Het moest Klotwaardig zijn", zegt Hans Strijbosch, ook van CS De Klot. "Dan gaan we niet voor drie lampen op een gebouw", vult Ludo aan. "We leggen de lat hoog", aldus Rudi. De contacten in de wereld van licht en geluid kwamen goed van pas.

"De gemeente heeft zelfs lantarenpalen weggehaald."